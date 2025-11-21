Fumatul „sănătos” începe la 11 ani: 1 din 4 adolescenți de 15 ani folosește țigări electronice

În România, prevalența consumului de tutun continuă să fie ridicată, atât în rândul adulților, cât și al adolescenților, în contextul în care țara se regăsește printre primele poziții în rândul statelor OECD la fumatul zilnic. În plus, evoluția rapidă a noilor produse cu nicotină (țigări electronice, dispozitive de încălzire a tutunului) ridică noi preocupări pentru sănătatea publică, în special în rândul tinerilor.

Cu ocazia Zilei Naționale fără Tutun, marcată în a treia zi de joi a lunii noiembrie (adică 20 noiembrie, în 2025), specialiștii INSP atrag atenția asupra extinderii alarmante a vapatului în rândul copiilor și adolescenților.

„În ultimii ani, tot mai mulți fumători au început să utilizeze alternative la fumatul tradițional (țigări electronice, produse din tutun încălzit), fiind determinați în a face această schimbare din cauza promovării acestora ca soluții mai sigure și mai puțin nocive pentru sănătate. Utilizarea acestor produse alternative din tutun a crescut alarmant în rândul minorilor și tinerilor nefumători”, avertizează INSP.

Fetele, mai vulnerabile

Specialiștii în sănătate publică semnalează și faptul că, în România, această promovare a așa-ziselor alternative sănătoase la fumat a avut un impact foarte mare asupra adolescentelor.

„Istoric, în țările UE, băieții au raportat niveluri mai ridicate de consum al produselor din tutun față de fete. Cele mai recente sondaje despre comportamentele de risc ale adolescenților arată însă că diferențele de gen se reduc în multe țări și regiuni. În România, se înregistrează o inversare în ceea ce privește genul, prevalența fumatului și consumului de țigări electronice fiind mai mare în rândul fetelor”, explică INSP.

Statisticile internaționale arată că, în rândul adolescenților cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, utilizarea țigărilor electronice în ultimele 30 de zile (care este, în general, un indicator al vârstei de debut al vapatului) crește odată cu vârsta, atingând cele mai ridicate valori la 15 ani.

„În România, 28% dintre fete și 23% dintre băieți au raportat folosirea țigărilor electronice, procente care depășesc mediile înregistrate la nivelul țărilor participante la studiul HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) 2021/2022, de 20% în rândul fetelor și 18% în rândul băieților.

Date recente furnizate de studiul YRBSS 2022/2023 arată că la adolescenții cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, aproximativ 27 din 100 sunt fumători curenți”, subliniază specialiștii.

„Fetele care încearcă țigări electronice sau produse din tutun încălzit au o probabilitate mai mare decât băieții să continue consumul și să îl transforme într-un obicei regulat. Creșterea frecvenței utilizării odată cu vârsta, în special în cazul fetelor, sugerează o posibilă escaladare a dependenței sau a normalizării consumului în această categorie de populație”, conform INSP.

„Dacă fumezi, te expui atât la nicotină, cât și la 7.000 de substanțe chimice”

„Consumul de tutun este principala cauză de deces prevenibilă în lume”, avertizează specialiștii, precizând că prevenirea începerii fumatului rămâne una dintre strategiile cheie de control al epidemiei de fumat, în timp ce limitarea consumului de tutun este una dintre cele mai eficiente modalități de a salva vieți și de a îmbunătăți starea generală de bine.

Însă, pentru a limita riscurile pe care le implică fumatul, fie că e vorba despre tutun clasic, țigarete electronice sau produse de tutun încălzit, este necesară implicarea activă a părinților, cadrelor didactice, profesioniștilor din sănătate publică și autorităților locale, care pot acționa ca vectori de influență și susținere a comportamentelor sănătoase.

Pentru a-i determina pe copii și adolescenți să renunțe la acest obicei nociv, INSP desfășoară la nivel național, în perioada noiembrie – decembrie 2025, campania de prevenire a consumului de tutun.

„Fumatul face mult rău corpului! Nici vapatul (țigara electronică) și nici utilizarea produselor cu tutun încălzit nu sunt sigure pentru sănătatea ta! Nicotina îți afectează sistemul nervos care este încă în dezvoltare, scade atenția, scade capacitatea de a învăța”, „Dacă fumezi, te expui atât la nicotină, cât și la aproximativ 7.000 de substanțe chimice, care îți pot afecta grav sănătatea”, „Țigările electronice (vape-uri) atrag prin ambalaje colorate și arome diverse. Însă și ele conțin substanțe chimice care pot provoca probleme serioase de sănătate, cum ar fi afectarea plămânilor și a aparatului cardiovascular”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care INSP le transmite copiilor, prin pliantele distribuite acestora.

La nivel global, peste 8,7 milioane de oameni mor, în fiecare an, din cauza consumului produselor din tutun. Majoritatea acestor decese (7,4 milioane) sunt atribuite consumului direct de tutun, în timp ce restul de peste 1,3 milioane decese sunt atribuite expunerii la fumatul pasiv. Tutunul a rămas și un important factor de risc responsabil de povara cancerului la nivelul UE, cauzând peste un sfert din decesele provocate de această boală.

Beneficiile renunțării la tutun

Campania INSP nu se adresează doar tinerilor și adolescenților, ci și adulților, cărora le reamintește că niciodată nu este prea târziu să renunțe la fumat. Iar beneficiile renunțării la tutun se văd din primele ore:

După 12 ore: Nivelul de monoxid de carbon din sânge scade la valori normale, permițând sângelui să transporte mai mult oxigen.

După 3 luni: Circulația se îmbunătățește semnificativ, iar funcția pulmonară crește cu până la 30%. Vei observa că respirația devine mai ușoară și tusea se reduce.

După 1 an: Riscul de boală coronariană (îngustarea arterelor coronare) scade la jumătate față de cel al unui fumător.

După 10 ani: Riscul de a deceda din cauza cancerului pulmonar scade la jumătate față de cel al unui fumător activ.

