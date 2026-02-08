Jurnalul.ro › Ştiri › Social › Ministrul Sănătății: Pot apărea discontinuități la unele medicamente, dar nu din cauză legislativă Ministrul Sănătății: Pot apărea discontinuități la unele medicamente, dar nu din cauză legislativă

Ministrul Sănătății: Pot apărea discontinuități la unele medicamente, dar nu din cauză legislativă

Sursa foto: Alexandru Rogobete a explicat că pot exista situații în care, chiar dacă facturile sunt achitate și contractele sunt în vigoare, anumite medicamente să nu fie disponibile temporar.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că pot exista și în acest an discontinuități la anumite medicamente în farmacii, însă acestea țin, în principal, de probleme de producție și nu de lipsa fondurilor sau a unui cadru legislativ adecvat.