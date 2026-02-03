Alocațiile și indemnizațiile pentru copii se plătesc mai devreme în februarie 2026

Statul schimbă calendarul de plată: alocațiile și indemnizațiile intră mai devreme în februarie 2026

Vești bune pentru milioane de părinți din România. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat modificarea calendarului de plată pentru principalele beneficii sociale aferente lunii ianuarie 2026. Din cauza faptului că data obișnuită de virare cade într-o zi nelucrătoare, banii vor ajunge în conturi cu două zile mai devreme.

Anunț oficial ANPIS: plăți în avans pentru beneficiile sociale

Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi achitate anticipat în luna februarie 2026, astfel încât beneficiarii să nu fie afectați de întârzieri, potrivit Stiri pe surse.

Potrivit ANPIS, data clasică de plată – 8 februarie – cade într-o zi de duminică, motiv pentru care autoritățile au decis devansarea plăților.

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans”, a transmis Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Când intră banii în conturi

Vineri, 6 februarie 2026 – pentru beneficiarii care au ales viramentul bancar

Începând cu 10 februarie 2026 – pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea făcându-se etapizat, conform programului Poștei Române

Cine beneficiază de alocația de stat pentru copii

Alocația de stat este acordată:

tuturor copiilor din România până la împlinirea vârstei de 18 ani

tinerilor care urmează cursuri liceale sau profesionale, în condițiile legii

Plata se face lunar și nu este condiționată de veniturile părinților.

Cum funcționează indemnizația pentru creșterea copilului

Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă:

până la 2 ani

până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități

Aceasta este calculată în funcție de veniturile realizate anterior și reprezintă un sprijin financiar esențial pentru părinții care își suspendă temporar activitatea profesională.

Rolul stimulentului de inserție

Stimulentul de inserție este destinat părinților care aleg să revină la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.

Scopul acestui beneficiu este:

încurajarea reîntoarcerii pe piața muncii

acordarea unui sprijin financiar lunar, până la vârsta prevăzută de legislație

Modalitățile de plată stabilite de ANPIS

Beneficiarii pot primi banii prin:

virament bancar – direct în contul personal

mandat poștal – livrare la domiciliu sau ridicare de la oficiul poștal

Plățile prin Poșta Română nu se fac într-o singură zi, ci etapizat.