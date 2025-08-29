Ambasada Bangladesh condamnă atacul asupra curierului din București. Mulțumește autorităților române pentru intervenția promptă

Ambasada Bangladesh a transmis, vineri, un mesaj oficial după ce un tânăr român a agresat pe stradă un livrator de mâncare în București, la scurt timp după declarațiile cu caracter xenofob venite din partea unui parlamentar AUR.

Reprezentanții ambasadei au mulțumit polițistului care l-a reținut pe atacator, dar și președintelui Nicușor Dan pentru faptul că a condamnat public incidentul.

În comentariile apărute la postarea ambasadei, un alt muncitor din Bangladesh a afirmat că și el a trecut printr-un atac asemănător în România.

Mulțumiri pentru reacția rapidă a autorităților române

„Ambasada Bangladesh la București transmite sinceră recunoștință președintelui României pentru declarația sa promptă și principală prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță.

Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări.

Ambasada recunoaște, cu sincere aprecieri, intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și oamenilor români pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general.

Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin.

Trăiască prietenia Bangladesh-România!”, a transmis printr-un comunicat de presă Ambasada Bangladesh.