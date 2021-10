Anticorpii dispar după 7 luni de la vaccinul anti-COVID Pfizer

Lucian Alecu

La șapte luni de la prima doză de vaccin Pfizer/BioNTech sau la șase luni de la rapel, anticorpii produși de organism pentru a neutraliza coronavirusul dispar la multe persoane, arată un nou studiu, care a vizat urmărirea la durabilitatea răspunsului imun la vaccinul de tip ARN-mesager. Practic, aproximativ jumătate dintre persoanele care au fost imunizate cu acest ser nu mai au anticorpi care să poată neutraliza imediat variantele de coronavirus care provoacă îngrijorare. Mai multe state din Europa au început să administreze doza a 3-a de vaccin, chiar dacă Agenţia Europeană a Medicamentului urmează să ia o decizie în acest sens abia azi.

Dezvoltarea unor vaccinuri ARNm extrem de eficiente în mai puțin de un an de la apariția virusului SARS-CoV-2 reprezintă un punct de reper în vaccinologie, însă mai multe rapoarte cu privire la scăderea eficacității vaccinului, odată cu apariția unor variante rezistente la neutralizarea anticorpilor, au ridicat îngrijorări cu privire la durabilitatea imunității prin vaccinare, arată autorii studiului publicat pe www.biorxiv.org și aflat, deocamdată, în stadiul de pre-tipărire.

Cercetătorii au analizat mostre de sânge de la 56 adulți sănătoși, în mare parte tineri sau de vârstă mijlocie, după ce au primit cele două doze de ser de la Pfizer și încă o dată după șase luni de la a doua doză. „Studiul nostru arată că vaccinarea cu vaccinul Pfizer-BioNtech induce niveluri mari de anticorpi neutralizanți împotriva variantei originale, dar nivelurile scad de aproape 10 ori la șapte luni” după doza inițială, au arătat într-un e-mail Bali Pulendran de la Universitatea Stanford și Mehul Suthar de la Emory University, doi dintre autorii studiului.

La aproximativ jumătate dintre participanții la cercetare, anticorpii neutralizanți care pot bloca infecția împotriva variantelor de coronavirus precum Delta, Beta și Miu au fost nedetectabili la șase luni după a doua doză, a raportat joi echipa lor pe bioRxiv, înainte de evaluarea inter pares, necesară înaintea publicării studiului într-o revistă de specialitate.

O proporție semnificativă dintre cei vaccinați au avut anticorpi neutralizanți „sub limita de detecție” și sugerează că o imunizare cu doza 3 ar putea fi justificată pentru a spori titrurile de anticorpi și răspunsurile celulelor T, susțin autorii studiului.

Mai multe puteți citi aici: Durability of immune responses to the BNT162b2 mRNA vaccine | bioRxiv

EMA decide azi în privința supra-rapelului

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA – European Medicines Agency) va decide, astăzi, dacă aprobă administrarea celei de-a treia doze a vaccinului anti-COVID produs de Pfizer, potrivit reuters.com, însă, cel mai probabil, nu va da și un ghid cu recomandări precise referitoare la vârsta persoanelor sau categoria de risc ce ar trebui să primească această doză suplimentară.

Chiar dacă în rândul oamenilor de ştiinţă nu există, deocamdată, un consens în legătură cu necesitatea administrării celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID – principalul motiv fiind faptul că până acum nu s-a putut stabili foarte clar cât de mult durează protecția pentru persoanele vaccinate cu schema completă, după cum a anunțat Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) – mai multe ţări din UE, printre care și România, au început deja să administreze doze de supra-rapel, fără să mai aştepte autorizarea lor de EMA.

Spre exemplu, în Austria, Ungaria şi Cehia, autorităţile vizează administrarea rapelurilor populaţiei generale, în timp ce în alte state doar persoanele vulnerabile le primesc. Și în Marea Britanie, supra-rapelul este administrat tuturor adulţilor cu vârste de cel puţin 50 de ani, lucrătorilor din sectorul sănătăţii şi tuturor celor cu risc ridicat faţă de COVID-19 sau care sunt în contact apropiat cu persoane cu imunitate scăzută.