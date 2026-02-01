Atenție la mixul de salată din supermarketuri! Analizele arată contaminare masivă cu bacterii

Toate sortimentele analizate au fost contaminate cu enterobacterii, care pot provoca intoxicații severe, de la diaree și crampe abdominale până la septicemie sau insuficiență renală.

Pe ambalaje scrie „spălat și gata de consum”, îmsă specialiștii avertizează că mediul umed și nutrienții din frunze favorizează multiplicarea rapidă a bacteriilor, o contaminare inițială de 100 de salmonella putând crește de 1.000 de ori în doar cinci zile.

Cum se contaminează alimentele

Nivelurile detectate depășesc de mii de ori limitele admise pentru alte produse.

"Avem o contaminare destul de mare cu bacterii din clasa enterobacteriaceelor. înseamnă de obicei o contaminare fecaloidă sau o contaminare prin sol. Nu există o valoare limită pentru salatele gata pregătite. Pentru un sandviș nu trebuie să avem mai mult de cinci enterobacterii pe gram. Așadar, pe gramul de salată avem de o mie de ori mai mult decât limita pentru sandviș", a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA, pentru observatornews.ro.

Medicul nutriționist Anca Hâncu a mărturisit că și ea a consumat salată spălată, crezând în etichete, dar acum recomandă prudență maximă.

"Este un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Contaminarea se face de la ferma la furculita. Adica atat in procesul de culegere, manipulare, lipsa de igiena a celor care manipuleaza, dar sigur si existenta unor insecte si animale, pasari, care pot contamina salatele. Recunosc ca si eu am cazut in aceasta capcana, am zis ca e foarte bine ca poate pastreaza savoarea salatei si am zis sa nu le mai spăl", a explicat Anca Hâncu, medic nutriţionist.

Riscuri letale

Specialiștii spun că sucurile naturale din salată accelerează dezvoltarea bacteriilor, transformând un aliment sănătos într-o sursă de pericol.

"Aceste bacterii pot fi foarte periculoase. Ca simptomatologie avem de la febra, crampe, dureri abdominale, diaree, mergand pana la bacteriemie, septicemie, insuficienta renala si in cazul listeriozei pana la deces", a precizat Anca Hâncu.

Sfaturi practice

Salata trebuie spăată sub jet puternic de apă, în strecurătoare, nu în apă stătătoare care răspândește bacteriile.

Fiți atenți la data de expirare și evitați pungile umflate.

Folosiți ustensile separate de cele pentru carne sau ouă.