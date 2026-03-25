Avertismentul medicilor: Simptomele malariei pot să apară și după câteva luni 

După cazul celor trei frați minori diagnosticați cu malarie după ce au venit, recent, din Africa, medicul urgentist Tudor Ciuhodaru îi avertizează pe cei care merg în vacanțe în zonele endemice să nu trateze cu superficialitate înțepăturile de țânțari, deoarece „pot deveni letale”, dacă boala infecțioasă transmisă de aceștia nu este diagnosticată și tratată la timp. Simptomele pot apărea și după trei luni sau chiar mai mult, subliniază specialistul, așa că nu ar trebui ignorate, chiar dacă la prima vedere pare o simplă răceală.

„Nu neglijați înțepăturile de țânțari! Trei copii din Iași au fost transportați către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Victor Babeș» din București, după ce doi dintre aceștia au fost confirmați cu malarie. Nu neglijați înțepăturile de țânțari mai ales când călătoriți în zonele endemice. Pot deveni letale”, a atras atenția, ieri, dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

Malaria este o boală infecțioasă des întâlnită în multe zone tropicale și subtropicale, fiind cauzată de un grup de protozoare-parazit numite Plasmodium, iar în lipsa măsurilor corespunzătoare de prevenire și tratament, afecțiunea poate evolua către deces.

Mic ghid pentru o vacanță ferită de neplăceri

Medicul urgentist a încropit și un mic ghid cu tot ce ar trebui să știe cei care vor o vacanță ferită de neplăcerile provocate de țânțari.

În primul rând, călătorii ar trebui să știe că această boală infecțioasă este prezentă în peste 100 de țări din regiunile cu climă tropicală și subtropicală „și numărul e în creștere”.

De asemenea, deși am fi tentați să dăm vina pe țânțarul tigru, medicul spune că boala este transmisă în principal prin înțepătura femelei țânțarului anofel (Anopheles), care are dimensiuni mici și pătrunde ușor prin plase, mai ales între amurg și zori, dar poate fi transmisă și prin sânge (transfuzii, transplant, ace/seringi contaminate) și chiar și de la mamă la făt (congenitală).

10 semne de alarmă de tip pseudogripal

Foarte importantă este recunoașterea simptomelor și prezentarea de urgență la spital, dacă aceste semne apar după o vacanță exotică. De asemenea, turiștii ar trebui să știe că, în principal, malaria se manifestă prin febră apărută la șase-șapte zile de la prima posibila expunere, dar trebuie reținut că perioada de incubație poate ajunge chiar și la câteva luni.

De asemenea, există anumite forme mai severe de malarie determinate de unul dintre paraziții amintiți mai sus (Plasmodium Falciparum), care pot da mai multe simptome și mai complexe.

„Sunt 10 semne de alarmă (de tip pseudogripal) care impun prezentarea la urgență: febră, frison, cefalee, astenie, dureri musculare, tuse, dificultăți respiratorii, dureri abdominale, diaree, alterarea stării generale, probleme cardiovasculare apărute la 7 zile de la prima posibilă expunere până la 3 luni de la ultima posibilă expunere (rar mai târziu). În cazul formelor severe pot apărea și cele ale insuficienței de organ, anemia și icterul, convulsii, comă și deces (15-20% dintre îmbolnăviri). Nediagnosticată și netratată la timp, poate fi letală”, subliniază dr. Ciuhodaru.

Potrivit urgentistului, pe lângă călătoria în zonele endemice - care este principalul factor de risc -, se adaugă și potențiale vulnerabilități individuale, precum: vârstele extreme (peste 65 de ani, copiii mici) și gravidele.

„O simplă consultație la întoarcerea din zonele de risc pentru malarie și un examen de laborator pot să vă asigure că nu v-ați îmbolnăvit de malarie”, precizează medicul.

Prevenția - „cea mai bună alternativă”

Potrivit specialiștilor, în cazul malariei, complicaţiile pot apărea şi în condiţiile în care persoana infectată primeşte tratament, dar riscul este mai mic dacă tratamentul este administrat mai devreme.

„Prevenția rămâne cea mai bună alternativă”, avertizează dr. Ciuhodaru, deoarece „nici o schemă nu oferă protecție completă”.

Prin urmare:

„1. Cunoașteți factorii de risc, perioada de incubație (! la debutul tardiv) și principalele simptome.

2. Purtați haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi și ciorapi. (!!!) Țânțarii pot înțepa și prin haine. Aplicarea de substanțe care resping țânțarii pe bază de permethrin pe suprafața hainelor poate asigura un grad suplimentar de protecție.

3. Evitați să fiți înțepat de țânțari (în special între amurg și zori) prin metoda PIRS:

a) Plase contra țânțarilor (cu sau fără aplicarea de insecticid) la geamuri, uși și la pat: eficiente dacă au ochiuri mai mici de 1,5 mm și sunt integre, rezistente.

b) Insecticide pentru haine, corturi, sacii de dormit.

c) Repelenți (Insectifuge) - ingredientul activ respinge (dar nu ucide) insectele - aplicate la fiecare 3-4 ore, în dozele recomandate de producător, evitând pleoape, ochii, buzele sau zonele de piele sensibile sau lezate.

d) Spirale contra țânțarilor - (pe bază de piretroizi) - în general e suficientă 1/ dormitor/noapte”, a explicat medicul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, respectarea regimului de antimalarice prescris - adică atât medicamentul, cât și doza și durata administrării - reduce riscul de deces.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, se estimează că înțepăturile țânțarilor provoacă 249 de milioane de cazuri de malarie, la nivel global, și peste 60.000 de decese în fiecare an, majoritatea deceselor apărând la copiii sub 5 ani.