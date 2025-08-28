Avertisment pentru pacienți. CNAS anunță probleme în funcționarea PIAS

Casa Națională de Asgurări de Sănătate transmite, într-o postare pe Facebook, „identificarea de fluctuații și disponibilitatea intermitentă apărute în funcționarea PIAS - platforma informatică a asigurărilor de sănătate - care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”.

CNAS precizează că sunt derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute.

„Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se asigura în mod neîntrerupt, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line”, transmite CNAS.