x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Social Avertisment pentru pacienți. CNAS anunță probleme în funcționarea PIAS

Avertisment pentru pacienți. CNAS anunță probleme în funcționarea PIAS

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   11:53
Avertisment pentru pacienți. CNAS anunță probleme în funcționarea PIAS

CNAS anunță, joi fluctuații în funcționarea PIAS, care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Casa Națională de Asgurări de Sănătate transmite, într-o postare pe Facebook, „identificarea de fluctuații și disponibilitatea intermitentă apărute în funcționarea PIAS - platforma informatică a asigurărilor de sănătate - care creează dificultăți în desfășurarea activității furnizorilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”.

CNAS precizează că sunt derulare activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților apărute.

„Accesul pacienților la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se asigura în mod neîntrerupt, iar decontarea acestor servicii se va realiza ținând cont de prevederile legale privind acordarea acestora în regim off-line”, transmite CNAS.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: pias cnas pacienti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri