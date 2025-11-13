Dezastru pentru sănătate: Avertismentul toxicologului Radu Țincu privind pastilele vândute ca „vindecătoare” ale unor boli grave

Piața românească este suprasaturată cu suplimente alimentare și, în timp ce unele vin în completarea alimentelor, care nu mai au aceeași valoare nutritivă cum aveau pe vremuri, altele ne pot pune viața în pericol, dacă nu sunt recomandate de un medic, au avertizat specialiștii prezenți, ieri, la Longevity Expo Forum Fest.

Medicii și farmaciștii prezenți la evenimentul dedicat longevității și sănătății au explicat atât rolul suplimentelor alimentare în prevenirea bolilor cronice și menținerea sănătății pe termen lung, dar și ce pericole există, chiar și în cazul celor aparent inofensive, dacă sunt utilizate după ureche, pe termen lung sau în cazul cumpărării acestora de pe site-uri suspecte ori de la producători neautorizați.

Dr. Radu Țincu, specialist în ATI și în toxicologie, a subliniat că, întotdeauna când luăm un supliment alimentar, trebuie să pornim de la o idee foarte clară și anume că acesta are un efect farmacologic activ.

„Asta înseamnă că va genera o serie de reacții adverse, că va genera o serie de interacțiuni cu alte medicamente și că va necesita o supraveghere din partea unei persoane calificate să facă acest lucru. Chiar dacă pare că suplimentele alimentare, fiind naturale, pot fi administrate de oricine, din perspectiva acestei complexități a compoziției cu efecte farmacologice, ele trebuie să fie supravegheate de medicul de familie, de medicul specialist, pentru a ne asigura că nu produc mai mult rău decât bine”, a spus dr. Țincu, subliniind că suplimentele alimentare ar trebui luate doar atunci când există un deficit. Cu toate acestea, mulți români își autoadministrează aceste pilule, fără să aibă nevoie de ele.

Pot diminua eficiența unor terapii pentru cancer sau anticoagulante

„De foarte multe ori, oamenii își administrează suplimente alimentare de care nu au nevoie. Și, în special, aici vorbim de vitamine și minerale. Sunt foarte mulți pacienți cărora le dozez înainte să înceapă administrarea acestor suplimente și le arăt negru pe alb că nu e nevoie nici de vitamine B, nu e nevoie nici de Zinc, nu e nevoie nici de Seleniu.(…) Pe de altă parte, multe dintre ele interacționează cu moleculele farmaceutice clasice și aici vorbim în special de unele suplimente care pot să scadă eficacitatea unor preparate oncologice sau eficiența unor terapii cum ar fi terapia anticoagulantă. Lucru care trebuie luat în calcul și cred că acest lucru poate fi luat în calcul doar de către un medic care evaluează cum aceste suplimente pot să fie integrate în schema terapeutică a pacientului”, a explicat dr. Radu Țincu.

Specialistul în toxicologie a dat exemplul extractului natural de salcie care nu poate fi administrat odată cu aspirina sau antiinflamatoare, deoarece se potențează reciproc. De asemenea, extractele din grapefruit pot interfera cu medicamentele imunosupresoare, la pacienții cu transplant, iar unele suplimente folosite pentru sănătatea ficatului îl pot îmbolnăvi, dacă sunt folosite pe termen lung.

„Rostopasca este un factor care, folosit în exces, în cantități mai mari decât ar trebui, poate produce hepatotoxicitate. De asemenea, unele vitamine administrate în exces pot produce, prin acumulare, fenomene de hepatotoxicitate. Am avut inclusiv pacienți care au dezvoltat toxicitate după ce au luat, o perioadă lungă de timp — vorbim de ani de zile — suplimente cu argint coloidal. Le-am măsurat nivelul de argint plasmatic și el a fost peste limitele normale, cu fenomene de toxicitate induse de către acest element”, a exemplificat medicul.

„Suplimentele nu se iau de pe raft, nu se pun în coș de-a valma și nu se administrează fiecare cum își imaginează, din propria convingere. Este nevoie de o gândire medicală, asemănătoare deciziei terapeutice. Niciodată nu se administrează fără o logică medicală în spate”

Sun necesare suplimentele antiaging?

În cazul suplimentelor antiaging, cunoscutul medic spune că există o serie de terapii care au rolul de a contracara unii dintre pilonii îmbătrânirii, cum ar fi stresul oxidativ, care „ne îmbătrânește prematur” și care poate să apară inclusiv la cei care au o alimentație sănătoasă.

„Cercetările din Statele Unite au arătat că, în ultimii 30 de ani, fructele și legumele pe care le mâncăm au o cantitate din ce în ce mai mică de nutrienți. Și acest lucru se întâmplă pentru că solul a fost sărăcit în aceste elemente nutritive, pentru că se folosesc foarte multe pesticide și substanțe chimice de tip fertilizatori, iar acest tip de agricultură intensivă a dus la o scădere a capacității nutritive a fructelor și legumelor. Deci, din perspectiva aceasta, când vorbim de longevitate, fiecare dintre cele nouă paliere ale îmbătrânirii premature trebuie să fie cumva atacat de terapiile respective, pentru a putea să ne asigurăm că îmbătrânirea noastră este activă”, explică dr. Țincu.

Expertul atrage atenția și asupra pericolului achiziționării unor suplimente de pe internet sau de la magazine ori producători neautorizați. De cele mai multe ori, acestea fie nu au niciun efect pentru că nu conțin ceea ce scrie pe cutie sau concentrațiile sunt mult mai mici decât cele declarate (iar acesta este cazul fericit), fie conțin tot felul de substanțe toxice, care pot pune viața în pericol.

„Am avut pacienți care luau suplimente de slăbit din zonele asiatice și la examenul toxicologic am găsit urme de amfetamină sau metamfetamină, un drog extrem de puternic menit să inhibe senzația de foame. (…) Au mai fost pacienți care au luat suplimente alimentare din zone asiatice și erau contaminate cu o serie întreagă de substanțe chimice, cum ar fi metale grele sau pesticide, lucru care a fost pus în evidență de sistemul de alertă european pe care îl avem la dispoziție. Această a doua categorie de substanțe - suplimente cumpărate din zona aceasta dark web - sunt cel mai frecvent asociate cu toxicitate, deci putem chiar să ne îmbolnăvim mai rău atunci când le consumăm. Există și a treia categorie de suplimente, a celor care nu au neapărat un fundament științific. De obicei, aceste suplimente fără fundament științific sunt vândute ca «vindecătoare» ale unor boli grave”, a detaliat medicul.

„Dacă găsiți o reclamă în care vi se spune învinge cancerul în două săptămâni, trebuie să ieșiți de pe site, pentru că sigur plătiți banii degeaba și cel mai probabil boala de fond, care e una gravă, oncologică, se va agrava”

Prof. univ. d. Radu Țincu

Cea de-a treia ediție a Longevity Expo Forum Fest, cel mai amplu eveniment din România dedicat longevității și sănătății, care se desfășoară în perioada 11-13 noiembrie, la București, a reunit specialiști de renume internațional, pentru a dezbate cele mai noi descoperiri și strategii în prevenirea bolilor și prelungirea vieții.

