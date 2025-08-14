Budăi face apel să se renunțe la CASS pentru mame și veterani de război

„11.300 de lei lunar din taxarea veteranilor de război cu CASS! În contextul discuțiilor publice referitoare la Pachetul 2 de măsuri, PSD susține repararea erorii cu aplicarea CASS la ICC (indemnizația de creștere a copilului) pentru mamele gravide, care sunt în perioada de creștere a copilului, precum și taxarea cu CASS a veteranilor de război”, spune Budăi, pe Facebook.

Acesta susține că PSD face apel la partenerii de coaliție să înțeleagă aceaste aspecte și să fie de acord cu rezolvarea lor.

În caz contrar, Budăi afirmă că PSD va redacta un proiect de lege pe care îl va depune în parlament pentru rezolvarea acestor situații, „în cel mai scurt timp”.

(sursa: Mediafax)