Cazul teribil de la Maternitatea Polizu: Fetița aruncată la gunoi a împlinit 6 ani. Medicul care a condamnat-o la moarte profesează și astăzi!

Medicul ginecolog Florian Robe, supranumit "călăul de la Polizu", a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat și fals intelectual. Acesta se declară nevinovat și continuă să profeseze la Maternitatea Polizu.

Bebelușul a fost declarat de acesta "produs de concepție", fără șanse de supraviețuire, fiind băgat într-un sac de plastic și aruncat la gunoi. O asistentă a găsit copilul și l-a salvat.

Medicul a băgat-o pe Maria într-un sac de plastic

Copilul a suferit sechele din cauza lipsei de oxign din primele ore ale venirii pe lume. Maria are acum 6 ani și face terapie. Deși nu vorbește încă, evaluările arată că este normală din punct de vedere neurologic. Fetiței îi place îngheţata, să înoate şi să deseneze. Crăciunul este sărbătoarea ei preferată.

"Să o vedem în jurul bradului, punea şi ea globuleţe. A pus ea mânuţa să pună globuleţul acela în brad...a însemnat tare mult pentru noi", povesteşte Marina Pletoiu, mama fetiţei, potrivit observatornews.ro.

Mama Mariei relatează drama prin care a trecut după ce a ajuns de la Piteşti la Maternitatea Polizu, la 24 de săptămâni de sarcină. Intrase deja în travaliu, aşa că trebuia să nască de urgenţă. A ajuns astfel pacienta medicului Florian Robe.

"M-a băgat în camera asistentelor, şi acolo am născut", spune Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Ginecologul a decis că bebelușul este "produs de concepţie" și l-a condamnat astfel la moarte.

"Mi-au spus că copilul este mort, şi m-au întrebat ce vreau să fac. I-am spus că vreau să i se facă autopsie", povesteşte femeia. Bebelușul a fost aşezat pe o tavă de metal şi trimis la morgă: "A zis că a fost ţinută pe ciment".

"Cum s-o primesc dacă ea prezintă semne vitale de viaţă? Şi iarăşi a fost anunţat el şi iarăşi a spus: lasă, pune-o acolo", spun părinţii fetiței.

"Nu s-a gândit niciun pic la fetiţă, doar ne-a spus că e moartă, suntem tineri şi facem alt copil", își aduce aminte Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Deși medicul a fost anunţat de două ori în timpul nopţii că fetiţa trăiește, acestuia nu i-a păsat.

"În momentul în care tu ai fost anunţat..."Adu-l la mine să-i tai din cordon". Asta mă face să cred că de la început până la sfârşit a avut intenţia de-a o omorî", spune mama.

Cine a salvat-o pe Maria

Bebelușul a stat toată noapte într-un sac de plastic. Însă destinul fetitei a fost altul. O asistentă a deschis sacul și fetița a început să plângă. Asistenta a dus copilul la neonatologie. Aceasta a devenit apoi nașa Mariei.

"A venit naşa fetiţei, asistenta, s-a rezemat de un perete, plângea în hohote şi mi-a spus că ea este cea care a găsit-o pe Maria", explică mama fetiţei.

Fetiţa a fost externată din spital la 3 luni și jumăate. A rămas însă cu sechele din cauza lipsei de oxigen și de atunci face terapie. Deocamdată nu vorbește dar evaluările neurologice arată că este un copil normal.

"Ne-au spus că va fi o legumă, ea i-a contrazis pe medici şi a început să meargă la 1 an şi 9 luni", spune Cristian Pletoiu, tatăl fetiţei.

Părinții au aflat adevărul după un an

Părinţii au aflat ce s-a întâmplat în acea noapte abia după un an. Atunci au făcut plângere penală împotriva medicului.

"Nu vreau nimic altceva de la el, dacă mi-ar fi cerut o scuză... Vreau să plătească pentru tot ceea ce a făcut şi să nu mai profeseze. Nu are niciun fel de remuşcare", insistă Marina Pletoiu, mama fetiţei.

Medicul criminal profesează și astăzi

"Nu am văzut o urmă de remuşcare cu privire la ceea ce i s-a citit în faţă şi a auzit o sală întreagă, ceea ce mă face să cred că el consideră în continuare că a luat decizia corectă de a lăsa copilul respectiv să moară", spune Adrian Cuculis, avocatul familiei.

Părinţii nu mai au alţi copii. Au grijă de Maria, care a vrut să trăiască deși medicul care a adus-o pe lume a vrut ca ea să moară. În mod incredibil, el lucrează în continuare la Maternitatea Polizu din București.