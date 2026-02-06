Prima zi de concediu medical neplătită: Modificare uriașă în 2026 – ce câștigă pacienții cronici

Schimbare majoră la concediile medicale: O singură zi neplătită per episod de boală, nu per certificat

Ministerul Sănătății propune un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea OUG nr. 91/2025, care a introdus de la 1 februarie 2026 regula diminuării cu o zi a indemnizațiilor de concediu medical. Măsura inițială viza „responsabilizarea utilizării concediilor medicale” și sustenabilitatea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), dar a generat disfuncționalități majore.

Problema certificelor succesive: Diminuări repetate pentru același episod de boală

Conform notei de fundamentare, regula actuală aplică diminuarea „pentru fiecare certificat de concediu medical eliberat”, chiar și la prelungiri succesive pentru „același episod de boală”. Aceasta duce la „diminuări repetate ale indemnizației” și „efecte disproporționate”, mai ales pentru pacienții cu tratamente continue.

Proiectul introduce clar: „în cazul concediului medical acordat fără întrerupare pentru un episod de boală, indemnizațiile se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate”.

Riscuri pentru sănătate publică induse de presiunea financiară

Guvernul avertizează că menținerea regimului actual poate face pacienții „să amâne prezentarea la medic, să întrerupă tratamentele sau să nu respecte indicațiile medicale din considerente financiare”. Aceste comportamente riscă să agraveze afecțiunile cronice sau bolile cu evoluție rapidă, afectând sănătatea publică.

Excepții extinse: Maternitate, oncologie, spitalizare și programe naționale

Proiectul exclude de la diminuare:

Concedii pentru maternitate, risc maternal și îngrijirea pacienților oncologici.

Bolnavi din programele naționale de sănătate, cu tratamente „complexe, de lungă durată și etapizate”.

Concedii pe perioada spitalizării, deoarece durata este „indisolubil legată de perioada de internare”, stabilită exclusiv medical.

Nota de fundamentare subliniază că aplicarea măsurii aici ar genera „pierderi financiare repetate” și ar descuraja accesul la tratamente esențiale.

Aplicare rapidă și impact bugetar minim

Normele de aplicare vor fi aprobate în 30 de zile de la intrarea în vigoare, pentru a evita „interpretările divergente” și blocajele la angajatori și casele de asigurări. Ministerul afirmă că modificările fac regula „proporțională și predictibilă”, fără cheltuieli suplimentare majore pentru FNUASS, restabilind echilibrul între controlul costurilor și protecția vulnerabililor.

Proiectul vine după nemulțumiri publice, sesizarea Avocatului Poporului la Curtea Constituțională și controverse privind interpretarea inițială.