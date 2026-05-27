Cine a câștigat Chefi la cuțite sezonul 17. Marina Luca a obținut premiul de 30.000 de euro. Povestea concurentei care a cucerit juriul

Finala Chefi la cuțite 2026: Marina Luca a câștigat sezonul 17 și premiul de 30.000 de euro

Finala emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 17, difuzată pe 26 mai 2026, a adus unul dintre cele mai intense momente din istoria show-ului culinar. După luni de competiție, probe dificile, tensiuni și emoții puternice, cei trei finaliști au pășit în fața juraților și a Irinei Fodor pentru a afla verdictul final.

Emoții uriașe în marea finală Chefi la cuțite sezonul 17

Marea câștigătoare a sezonului 17 este Marina Luca, concurenta din echipa lui chef Alexandru Sautner și posesoarea celebrului cuțit de aur. Tânăra a impresionat atât prin tehnică, cât și prin creativitate și ambiție, reușind să obțină cel mai mare punctaj în finală și să plece acasă cu trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Victoria Marinei Luca a fost întâmpinată cu aplauze, lacrimi și discursuri emoționante din partea chefilor, care au descris acest sezon drept unul dintre cele mai puternice și mai umane din istoria competiției.

Chef Alexandru Sautner, mesaj emoționant după victoria Marinei Luca

Imediat după anunțarea câștigătorului, chef Alexandru Sautner și-a felicitat echipa și a vorbit despre parcursul concurenților din acest sezon.

„Dragilor, ați fost niște concurenți minunați. Și aici mă refer la toate echipele și la voi toți care sunteți aici. Am avut sezonul acesta o echipă, cred că cea mai deosebită echipă pe care am avut-o de până acum. Am avut niște concurenți senzaționali. Vreau să le mulțumesc astă seară. Vreau să-i mulțumesc lui Florin, lui Salvatore, Rareș, Ștefan, tuturor, tuturor că ați trecut și celor care au trecut prin echipa mea. Vreau să le mulțumesc celor care au ajutat-o astăzi pe Marina în finală. Vreau să-i felicit pe finaliștii de astăzi. Vreau să-i felicit pentru parcursul lor. Indiferent de rezultat, fiecare concurent pleacă din această competiție mult mai puternic decât a intrat. Sunt mândru de voi”, a spus chef Sautner.

Discursul chef-ului a fost urmat de un moment la fel de emoționant susținut de chef Richard, care a vorbit despre pasiunea pentru gastronomie și despre transformările prin care trec concurenții în competiție.

Chef Richard: „Bucătarii sunt o forță creativă și emoțională”

Chef Richard a transmis unul dintre cele mai puternice mesaje ale serii, vorbind despre emoțiile și sacrificiile din spatele bucătăriei de performanță.

„Când am intrat în acest platou, exact acum doi ani, am intrat cu un vis. Acela de a duce arta gastronomică la cel mai înalt nivel. Acela de a transmite pasiunea pentru bucătărie, droguri cel mai mare din viața mea, către voi, concurenți. Voi, noi bucătari. Voi, noua generație care România are. Ăsta a fost un vis care nu cred că o să se termine. E un vis care continuă. Continuă sezon după sezon.

Bucătarii nu sunt numai niște împreună de ingrediente puse să fac o rețetă, dar sunt mult mai mult. Sunt forța creativă, emoțională, care cu o farfurie poate să te ducă într-un trecut, într-o emoție, într-o lacrimă, în ceva de uimitor. Asta-i gastronomia, asta-i experiența. Asta cred că-i un next step, un alt nivel la Chefi la cuțite”.

Chef Richard a continuat apoi cu mesaje dedicate fiecărui finalist, evidențiind evoluția lor pe parcursul sezonului.

Despre Marina Luca, acesta a declarat:

„Marina, ai intrat ca patiser. Ai demonstrat evoluția și revoluția de a deveni bucătar. Te-ai strâns cu ghearele cât mai puternic posibil la bancul ăla. Ai demonstrat că dacă crezi în ceva, se poate. Dacă vrei să evoluezi, poți să evoluezi”.

Marina Luca: „M-am depășit pe mine”

La finalul competiției, Marina Luca a vorbit despre transformarea prin care a trecut în timpul show-ului culinar și despre provocările pe care le-a depășit.

„Am crescut mult în acest concurs și chiar am dat maxim din mine și pe partea de sărat m-am depășit pe mine și m-am uimit”, a spus câștigătoarea sezonului 17.

Chef Alexandru Sautner a completat imediat:

„Marina chiar merită să fie acolo, pentru că Marina e forță. Fata asta are o ambiție cum rar am văzut. Este ceva incredibil. Micuță, dar afuisită și bătăioasă și dornică să câștige. Rar am mai văzut o dorință așa la cineva”.

Ștefan și Vladimir, finaliștii care au impresionat în sezonul 17

Pe lângă Marina Luca, în marea finală au ajuns și Ștefan și Vladimir, doi concurenți care au fost apreciați constant pentru creativitate și tehnică.

Chef Richard i-a transmis lui Ștefan un mesaj emoționant:

„Ștefan, ești un caracter puternic, dar născuți mari fragilități. Ochii tăi în seara asta îmi zic asta”.

Vizibil emoționat, concurentul a mărturisit:

„Nici nu mă așteptam să ajung până aici. Mai ales eu, care în ultimul loc de muncă ne-am făcut ce am făcut aici”.

Chef Popescu a vorbit și el despre potențialul lui Ștefan:

„Am crezut în Ștefan și în potențialul lui. Este show în tip calculat, visător, are rezultate în farfurie, deci are acel atât de câștigător”.

Și Vladimir a primit cuvinte de laudă din partea juraților.

„Vladimir, ai fost surpriza sezonului ăsta pentru mine. Ești un caracter blând, frumos. Sunt fericit că te-am cunoscut. Sunt fericit că te-ai luptat pentru această finală”, a spus chef Richard.

Concurentul a vorbit sincer despre experiența trăită în competiție:

„Eu n-am nimic de pierdut din show-ul ăsta. N-am pierdut absolut nimic. Ba din contră, am câștigat mai mult decât mi-am imaginat și faptul că am câștigat mai mult decât mi-am imaginat este pentru că am mai multă încredere. Și da, mă, mergi și tu. Tu de ce nu?”.

Chef Orlando a completat:

„Vladimir face niște farfurii, de-ți bubuie creierul. Cu tehnică, cu gust, cu cultură, cu identitate, foarte bun”.

Cine este Marina Luca, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 17

Marina Luca are 29 de ani și este chef patiser. Concurenta a impresionat încă din audiții, când a obținut cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner.

Tânăra a absolvit prestigioasa Academie Ducasse și a lucrat în restaurante cu stele Michelin. În prezent dezvoltă propriul proiect premium, „La Dame de Luca”, un brand de deserturi high-end.

„Îmi spune Marina Luca, sunt chef patiser, am experiența de mai mult de un deceniu și am un background cu Stele Michelin. La Dame de Luca este continuitatea numelui meu. Am fost prima moldoveancă și femeie care a absolvit Academia Ducasse. Niciodată nu am vrut să fiu un pește mare într-un acvariu cu pești mici. Am preferat oceane. Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La Dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, declara Marina în timpul competiției.

Marina Luca a gătit pentru Natalie Portman și Messi

De-a lungul carierei sale, Marina Luca a pregătit deserturi pentru nume uriașe din lumea internațională.

Concurenta a dezvăluit că a creat deserturi pentru Natalie Portman, Messi, Chiara Ferragni și chiar pentru familia Rockefeller.

„Cei mai mari clienți, cele mai mari branduri. Am creat desert pentru Chiara Ferragni la Bucharest Fashion Week. De asemenea, am creat un desert, trandafirul, în colaborare cu Manokhi și Vogue Italia, într-un hotel de lux din Elveția. Am avut clienți din Hollywood ca Natalie Portman, Messi, familia Rockefeller”, a povestit Marina Luca.

La audițiile „Chefi la cuțite”, aceasta a pregătit un desert spectaculos: Choux Kalamansi cu susan, descris drept unul dintre cele mai complexe preparate ale sale.

„Am ales o rețetă complicată, dar acesta e nivelul”, a spus concurenta.

Povestea dramatică a Marinei Luca

Dincolo de succesul profesional, Marina Luca a trecut și prin momente extrem de dificile.

Născută la Călărași, în Republica Moldova, și crescută în satul Horodiște, Marina a avut o copilărie marcată de greutăți. Părinții ei au divorțat când era mică, iar mama sa, profesoară de Limba și Literatura Română, a crescut singură doi copii.

„A fost divorțul și nu s-a descurcat cu 2 copii cu un salariu de profesor și și-a luat viața în mâini și a avut grijă de noi. De la 14 ani am trăit singură. Fratele meu era mai mare decât mine, dar eu aveam grijă de el, îi găteam și lui îi plăcea dulce, și anume plăcinta de mere. Și de atunci mi-a venit ideea să încep cu deserturi și am început chiar să vând”, a povestit Marina.

După ani întregi de muncă intensă în restaurante de top, concurenta a ajuns la epuizare și depresie.

„A fost o muncă foarte mare, cu suferință și durere. Am trecut de toate pozițiile posibile în restaurantele cu stele Michelin. Câte 18-20 de ore lucram, chiar dacă îmi era foarte rău, mergeam mai departe fără să mă opresc. În urmă cu 2 ani îmi era foarte rău, a început să-mi amorțească tot corpul treptat, până să nu pot să vă văd și să vă aud. Am făcut mai multe investigații și i-am spus neurochirurgului că lucrez ca un cal și m-am recuperat timp de jumătate de an. Am luat o pauză, am investit în sănătatea mea”, a mărturisit câștigătoarea sezonului 17.

Marina Luca, marele câștigător al sezonului 17 Chefi la cuțite

Participarea la „Chefi la cuțite” a reprezentat pentru Marina Luca mai mult decât o competiție culinară. A fost o etapă de transformare personală și profesională.

„În toți acești ani am fost super serioasă și sunt serioasă în continuare și în această experiență la Chefi la cuțite vreau să pun toate personalitățile mele, nu doar de chef. Pentru mine acest concurs e o altă etapă în care voi deveni mai bună pe alte aspecte”, spunea Marina înainte de a intra în echipa lui chef Sautner.

Finala sezonului 17 a demonstrat că ambiția, disciplina și talentul pot transforma un vis într-o victorie uriașă. Marina Luca a impresionat prin farfurii spectaculoase, tehnică impecabilă și o poveste de viață care a emoționat milioane de telespectatori.

Astfel, concurenta din echipa lui Alexandru Sautner a devenit oficial câștigătoarea „Chefi la cuțite” sezonul 17, plecând acasă cu trofeul și marele premiu de 30.000 de euro.

