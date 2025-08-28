Dan Tănasă spune că nu există nicio legătură între mesajul său împotriva migranților și incidentul rasist din Capitală

Deputatul AUR Dan Tănasă îi acuză pe cei care fac legătura între postarea sa și incidentul rasist și xenofob din Capitală.

„Am citit relatările apărute în presa despre presupusul al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români.

Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile ” a scris Tănasă pe Facebook.

Pe 19 august 2025, Dan Tănasă a postat pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.

Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce, marți, ar fi lovit cu pumnul un livrator din Asia, aflat pe scuter. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.