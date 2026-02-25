De ce trăiesc femeile mai mult? Conferința „Harta longevității feminine” aduce în prim-plan perspective medicale și științifice contemporane asupra sănătății femeilor

Acestea sunt întrebările centrale ale conferinței „Harta Longevității Feminine”, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un eveniment care propune o schimbare de paradigmă: de la simpla constatare a diferențelor biologice, la folosirea lor strategică în prevenție și politici de sănătate.

Moderată de Carmen Brumă, conferința va avea loc miercuri, 11 martie, de la ora 18:00, și va fi transmisă live pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Conferința „Harta Longevității Feminine” aduce în prim-plan cele mai recente perspective medicale și științifice privind longevitatea femeilor și diferențele fundamentale care influențează durata și calitatea vieții. Evenimentul este parte a proiectului amplu „Harta Longevității”, care analizează regiunile din România unde oamenii trăiesc peste medie și identifică factorii care contribuie la o viață lungă și activă. De această dată, focusul este pus exclusiv pe modelul biologic feminin - un model care ascunde avantaje genetice și hormonale insuficient valorificate în practica medicală curentă.

Agenda evenimentului este structurată în trei paneluri principale:

Echilibrul hormonal și „fereastra de oportunitate” - cum terapia de substituție hormonală (HRT), administrată la momentul potrivit, poate reduce riscurile cardiovasculare și cognitive asociate menopauzei și poate transforma radical calitatea vieții în a doua etapă a feminității.

Imunitatea feminină și protecția genetică - rolul cromozomului X, diferențele dintre estrogen și testosteron și legătura dintre longevitatea reproductivă și speranța de viață.

- rolul cromozomului X, diferențele dintre estrogen și testosteron și legătura dintre longevitatea reproductivă și speranța de viață. Stilul de viață ca accelerator al longevității - nutriție personalizată, somn, activitate fizică, reziliență emoțională și impactul rețelelor sociale asupra sănătății pe termen lung.

În premieră, vor fi prezentate și cazuri documentate de femei longevive din zonele identificate pe „Harta Longevității”, exemple concrete care arată cum interacționează genetica și stilul de viață în realitatea de zi cu zi. Înțelegerea modelului biologic feminin și a avantajelor genetice și hormonale ale acestuia poate fundamenta noi politici publice de sănătate, menite să reducă mortalitatea prematură și să crească numărul anilor trăiți în stare bună de sănătate.

Conferința „Harta Longevității Feminine” face parte din seria de conferințe de longevitate, organizare de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României încă din 2021.