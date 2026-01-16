Exercițiile fizice sunt la fel de eficiente ca medicamentele și psihoterapia, în depresie

În urma unei analize ample a mai multor studii, cercetătorii au descoperit că exercițiile fizice sunt benefice în reducerea simptomelor depresive, având efecte similare cu cele ale psihoterapiei sau ale medicamentelor antidepresive. Surprinzător este că activitatea ușoară sau moderată este mai eficientă decât efortul intens.

Depresia este una dintre principalele cauze ale problemelor de sănătate și dizabilităților, afectând peste 280 de milioane de oameni din întreaga lume, însă rezultatele noii cercetări arată că o singură schimbare în rutina zilnică poate avea un impact puternic asupra sănătății creierului.

O echipă condusă de cercetători de la Universitatea din Lancashire din Marea Britanie a analizat 73 de studii clinic randomizate, controlate, care au implicat în total circa 5.000 de adulți cu depresie. Oamenii de știință au evaluat studii în care participanții urmau programe de mișcare timp de câteva săptămâni sau luni, cu activități variate - de la mers alert sau grădinărit până la antrenamente cardio intense, precum alergare în ritm rapid sau fotbal - iar rezultatele au arătat că mișcarea a redus semnificativ simptome precum tristețea accentuată și izolarea socială și funcționează cel puțin la fel de bine ca tratamentele deja recomandate.

Această nouă analiză „confirmă faptul că exercițiile fizice pot fi la fel de eficiente ca antidepresivele și terapia cognitiv comportamentală”, afirmă Andrew Clegg, autorul principal al cercetării, precizând că acestea par a fi „o opțiune sigură și accesibilă pentru a ajuta la gestionarea simptomelor depresiei”.

Exercițiile fizice sunt ieftine, disponibile pe scară largă și vin cu beneficii suplimentare pentru sănătate, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale.

Exercițiile ușoare, mai eficiente decât efortul intens

Un detaliu surprinzător scos în evidență de cercetare a fost că exercițiile ușoare până la moderate par să funcționeze mai bine decât efortul intens. O explicație poate fi faptul că mersul vioi sau exercițiile accesibile sunt mai ușor de menținut pe termen lung, în timp ce antrenamentele dure duc frecvent la epuizare și renunțare.

Au existat unele dovezi în favoarea combinării diferitelor tipuri de exerciții, deși niciun tip de activitate nu a ieșit clar în evidență.

„Efectuarea între 13 și 36 de sesiuni de exerciții de intensitate ușoară până la moderată a fost asociată cu îmbunătățiri mai mari ale simptomelor depresive. Niciun tip de exercițiu fizic nu a fost în mod clar superior, deși programele mixte de exerciții și antrenamentul de rezistență au părut mai eficiente decât exercițiile aerobice singure”, au detaliat autorii cercetării.

Potrivit acestora, pentru ca exercițiul să aducă beneficii, acesta ar trebui adaptat nevoilor individuale: „Găsirea unor abordări pe care indivizii sunt dispuși și capabili să le mențină este importantă”.

„Deciziile privind schimbarea sau combinarea abordărilor ar trebui luate în colaborare cu furnizorii de servicii medicale, ținând cont de circumstanțele individuale”, a spus și neurocercetătorul Brendon Stubbs, de la King's College London, care nu a fost implicat în cercetare.

Autorii analizei am mai menționat că sunt necesare cercetări suplimentare, deoarece unele forme de exerciții fizice, cum ar fi yoga sau stretching-ul (o tehnică ce implică alungirea mușchilor, tendoanelor și țesuturilor conjunctive, pentru a spori flexibilitatea, mobilitatea și a reduce tensiunea musculară), nu au fost incluse în studiu. De asemenea, efectele pe termen lung sunt neclare, deoarece puține studii au urmărit participanții după tratament.

„Blue Monday”, cunoscută ca fiind ziua cea mai dificilă din punct de vedere emoțional, este asociată cu o stare de spirit proastă și motivație scăzută după sărbătorile de iarnă. „Cea mai tristă zi a anului”, cum e descrisă adesea, este marcată în a treia zi de luni din ianuarie. În 2026, cea mai „albastră” zi de luni va fi pe 19 ianuarie.

Antrenamentele scurte și intense ajută la combaterea cancerului de colon

Chiar dacă nu sunt la fel de eficiente în cazul depresiei, alte cercetări recente arată că exercițiile fizice intense ar putea fi foarte utile în alte probleme de sănătate.

Un studiu, ale cărui rezultate au fost publicate, în decembrie, în revista International Journal of Cancer, a relevat că schimbările biologice care pot combate cancerul sunt declanșate în organism după doar 10 minute de activitate fizică susținută, cum ar fi pedalatul intens.

Aceste puseuri scurte de exerciții fizice sunt suficiente pentru a elibera molecule benefice în fluxul sanguin, oprind dezvoltarea cancerului intestinal și accelerând repararea daunelor ADN-ului, a constatat echipa internațională de cercetători din spatele studiului. Potrivit oamenilor de știință, descoperirea ar putea fi folosită pentru a dezvolta noi tratamente – în acest caz, pentru cancerul de colon.

„Ce este remarcabil este că exercițiul fizic nu aduce beneficii doar țesuturilor sănătoase, ci trimite semnale puternice prin sânge care pot influența direct mii de gene din celulele canceroase”, a spus fiziologul Sam Orange, de la Universitatea Newcastle din Marea Britanie, adăugând că aflarea căilor biologice implicate „deschide ușa către găsirea unor modalități care să imite sau să amplifice efectele biologice ale exercițiului”, îmbunătățind tratamentul cancerului și rezultatele pentru pacienți.

„Chiar și un singur antrenament poate face diferența (...). Este o reamintire că fiecare pas, fiecare ședință, contează când vine vorba de a face tot ce poți pentru a-ți proteja sănătatea”, a subliniat cercetătorul.