Profit în creștere pentru PPC în 2025. Grupul a investit masiv în energie regenerabilă și rețele

Investiţiile Grupului au fost de 2,8 miliarde de euro, din care 87% au fost alocate proiectelor de energie regenerabilă (RES), generării flexibile şi modernizării reţelelor de distribuţie, care reprezintă principalele domenii de interes ale companiei în valorificarea oportunităţilor şi gestionarea provocărilor tranziţiei energetice.



Capacitatea instalată din surse regenerabile era de 7,2 GW la sfârşitul anului 2025 faţă de 5,5 GW în 2024, reprezentând 58% din capacitatea totală instalată a grupului. S-au înregistrat progrese semnificative în implementarea RES în ultimul trimestru al anului 2025, cu finalizarea unor proiecte de 0,55 GW în Grecia şi de 0,27 GW în România, Bulgaria şi Italia. Extinderea portofoliului RES continuă, capacitatea instalată fiind aşteptată să crească în următoarele trimestre, deoarece un portofoliu de 3,7 GW de proiecte sunt în faza de construcţie, gata de construcţie sau în faza de licitaţie (depunere a ofertelor).



De asemenea, în ultimul trimestru al anului 2025, Grupul a finalizat construcţia primelor baterii de stocare a energiei (BESS); 50 MW în Grecia şi 9 MW în România. Acestea sunt proiecte de importanţă strategică, care oferă flexibilitate şi contribuie la echilibrarea producţiei din surse regenerabile, asigurând în acelaşi timp utilizarea optimă a energiei produse, se menţionează în comunicat.



În ceea ce priveşte producţia de energie, volumul din surse regenerabile a înregistrat o creştere de 12% faţă de 2024, impulsionat de producţia eoliană şi solară, care au crescut cu 39% şi, respectiv, 13% faţă de 2024, după adăugarea de noi capacităţi. Producţia centralelor hidroelectrice mari a rămas la niveluri relativ scăzute, similare celor din 2024, ajungând la 3,4 TWh, în pofida unei îmbunătăţiri în ultimul trimestru al anului 2025, pe măsură ce volumul precipitaţiilor a crescut. Ca urmare, producţia RES a ajuns la 6,9 TWh, reprezentând 33% din producţia totală a PPC.



Producţia pe bază de cărbune a scăzut cu 16% faţă de 2024 şi s-a situat la 2,7 TWh, reprezentând 13% din producţia totală. Anul 2026 marchează sfârşitul producţiei pe bază de cărbune. În acelaşi timp, producţia din unităţile pe gaz natural a rămas neschimbată la 7,7 TWh, reprezentând 37% din producţia totală. Ca urmare, intensitatea emisiilor de CO2 (Scope 1) a scăzut cu 5% faţă de 2024.



EBITDA (profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare) ajustat a crescut la 2 miliarde euro, de la 1,8 miliarde euro, în timp ce profitul net ajustat ajustat după scăderea cuantumului atribuibil acţionarilor minoritari a fost de 0,45 miliarde euro faţă de 0,36 miliarde euro.



Datoria netă a grupului a fost de 6,5 miliarde euro la 31 decembrie 2025.



Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale Anuale un dividend de 0,60 euro/acţiune (care ia în considerare excluderea acţiunilor proprii achiziţionate de Companie şi care nu sunt eligibile pentru dividend), în urcare cu 50% faţă de 2024.



PPC îşi confirmă obiectivele pentru 2026, anunţate la Capital Markets Day în noiembrie 2025, respectiv un nivel al EBITDA ajustat de 2,4 miliarde euro, profit net ajustat ajustat după scăderea cuantumului atribuibil acţionarilor minoritari de 0,7 miliarde euro şi dividend de 0,80 euro pe acţiune.



"Rezultatele Grupului reafirmă progresul constant realizat în executarea planului nostru strategic, precum şi consolidarea continuă a performanţei operaţionale şi financiare. Continuăm transformarea Grupului, cu un accent clar pe dezvoltarea energiei curate, creşterea flexibilităţii portofoliului nostru energetic şi modernizarea reţelelor de distribuţie prin investiţii ţintite. Aceste iniţiative consolidează competitivitatea pe termen lung a Grupului şi susţin crearea de valoare sustenabilă pentru acţionari, clienţi şi pieţele în care activăm. Capacitatea instalată din surse de energie regenerabilă a atins 7,2 GW, în timp ce proiecte cu o capacitate totală de 3,7 GW sunt în prezent în faza de construcţie sau într-un stadiu avansat de dezvoltare, susţinând extinderea continuă a portofoliului nostru în anii următori. În acelaşi timp, baza de active reglementată a activităţilor noastre de distribuţie din Grecia şi România a crescut la 5,7 miliarde de euro, sporind vizibilitatea fluxurilor de numerar viitoare", a declarat Georgios Stassis, preşedinte şi director Executiv al Public Power Corporation.



PPC este principalul grup integrat de utilităţi din Europa de Sud-Est, cu activităţi în producţia şi distribuţia energiei electrice, precum şi vânzarea de produse şi servicii energetice avansate în Grecia, România şi Macedonia de Nord, extinzându-şi totodată prezenţa în domeniul energiei regenerabile în Italia, Bulgaria şi Croaţia.



PPC are o capacitate instalată totală de 12,4 GW, constând în unităţi de producţie termoenergetică, hidro şi din surse regenerabile, cu o producţie anuală totală de aproximativ 21 TWh, în timp ce reţelele sale de distribuţie reprezentau o bază totală de active reglementate de 5,7 miliarde euro la sfârşitul anului 2025.



Grupul PPC este principalul furnizor de energie din Grecia şi România, deservind în total 8,6 milioane de clienţi, oferindu-le aproximativ 32 TWh de energie electrică şi o gamă largă de servicii cu valoare adăugată.



Compania a fost fondată în 1950 şi este listată la Bursa din Atena din 2001. AGERPRES