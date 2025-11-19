Fenomen cutremurător în România. Explozie de cazuri de abuz și exploatare sexuală a copiilor

Organizaţia Salvaţi Copiii România semnalează un fenomen extrem de grav în țara noastră: creşterea dramatică a cazurilor de abuz şi exploatare sexuală a copiilor. Mai exact, doar în primele zece luni ale anului 2025, la linia Esc_ABUZ, unde se pot raporta anonim materialele online cu abuzuri asupra minorilor, au fost primite peste 43.000 de sesizări, de două ori mai multe decât în tot anul 2024, când s-au înregistrat circa 19.000 de cazuri.

„Situația este una critică”, iar aceste cifre reprezintă doar «vârful aisbergului», avertizează organizația, „multe situații rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranței societății românești față de acest fenomen”.

Cu ocazia Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și Abuzului Sexual, Salvați Copiii atrage atenția asupra amplorii pe care au luat-o, atât la nivel național, cât și internațional, cazurile de abuz sexual asupra minorilor.

Peste 85.000 de imagini și filmulețe, stocate pe servere din România

„Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii a primit de la începutul anului un număr-record de sesizări de materiale online care înfățișează abuz și exploatare sexuală a copiilor, peste 43 de mii de rapoarte, o creștere alarmantă față de 2024 (19.369 de rapoarte). Aceste rapoarte care au fost procesate de specialiștii Salvați Copiii conțineau peste 85.000 de materiale abuzive distincte (imagini și secvențe video) stocate pe servere din România și aflate pe 78.790 de link-uri individuale care au fost închise în această perioadă de către autorități (conținutul a fost șters sau nu mai poate fi accesat)”, au transmis, ieri, reprezentanții ONG-ului.

43.223 de rapoarte online de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor au fost sesizate în primele 10 luni din 2025 prin linia de raportare Esc_ABUZ.

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

Într-o proporție covârșitoare, imaginile au fost generate chiar de copii și adolescenți sub presiunea manipulării emoționale, a șantajului sau a amenințărilor.

Studiile organizației au arătat că aproape unu din trei copii din România (29%) a primit imagini sau mesaje cu caracter sexual online, iar unu din cinci (20%) a fost solicitat să trimită fotografii sau videoclipuri explicite cu el însuși.

Specialiștii atrag atenția că aceste situații nu reprezintă accidente, ci acțiuni deliberate ale agresorilor de a normaliza abuzul și de a izola copilul de suportul adulților.

„Odată create sau distribuite, materialele cu abuzuri pot ajunge în câteva secunde în toate colțurile lumii și sunt aproape imposibil de eliminat complet, fiecare vizualizare reprezentând o revictimizare a copilului implicat. În plus, a crescut exponențial ponderea imaginilor sau clipurilor video produse de copii sub constrângere ori din neștiință (materiale self-generated), apoi răspândite online”, subliniază ONG-ul.

Potrivit datelor colectate de Esc_ABUZ, 84% din materialele ilegale raportate în România de la începutul acestui an au fost create chiar de copii și distribuite ulterior fără consimțământul lor. „Acest tip de abuz, comis în special în rețele sociale, este la fel de devastator precum abuzul sexual direct, lăsând traume profunde și un sentiment de insecuritate care poate persista toată viața”, potrivit Salvați Copiii.

Frica victimelor, toleranța societății și sărăcia amplifică fenomenul

În 2024, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare și exploatare a minorilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz sexual și exploatare sexuală a copiilor, doar pentru 847 de cazuri fiind inițiată urmărirea penală a agresorului. Cu toate acestea mai puțin de 1,4% din cazurile reale ajung în atenția autorităților, mai precizează sursa citată.

Conform „Studiului privind incidența violenței asupra copiilor”, 4% dintre copiii din România au trecut prin cel puțin o formă de abuz sau exploatare sexuală, de la solicitarea de a se dezbrăca în fața cuiva (1,9%), la mângâieri pe zone intime împotriva voinței lor (1,4%) sau chiar la obligarea de a avea relații sexuale (0,9%). Extrapolând aceste date la populația de copii din țara noastră, ar înseamna că aproximativ 140.000 de copii au fost victimele abuzului sau exploatării sexuale, iar circa 100.000 de adolescenți din România - victime ale violului.

„Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful aisbergului, multe situații rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranței societății românești față de acest fenomen. (…) Situația este una critică, cu zeci de mii de copii afectați anual și forme tot mai insidioase de agresiune, propagate în mediul online inclusiv prin intermediul inteligenței artificiale”, avertizează organizația neguvernamentală.

Europol și rețelele de protecție a copiilor au semnalat că volumul materialelor ilegale și cazurile de grooming online (prădătorii cibernetici folosesc rețelele de socializare, chat-uri, jocurile online pentru a câștiga încrederea unui copil sau a unui adolescent, cu scopul final de a-l exploata sexual - n.r.) cresc constant de la an la an, iar victimele devin din ce în ce mai tinere.

Salvați Copiii avertizează că, în România, adâncirea vulnerabilităților socioeconomice, de la rata ridicată a sărăciei la criza de sănătate mintală în rândul copiilor și adolescenților, creează un teren propice pentru exploatarea vulnerabilității copiilor, în special în mediul virtual.

„Proliferarea rețelelor sociale, a aplicațiilor de chat și a jocurilor online i-a expus pe copii unor riscuri fără precedent. Agresorii profită de anonimatul internetului pentru a ademeni și șantaja victime minore, practicând racolarea copiilor în scopuri abuzive (grooming) și șantaj sexual al copiilor (extortion) într-un mod din ce în ce mai răspândit”, conform ONG-ului.

Peste 20 de milioane de raportări de suspiciuni de abuz sexual online, la nivel global

La nivel global, experții Consiliului Europei au estimat că „1 copil din 5 trece prin cel puțin o experiență de violență sexuală până la vârsta de 18 ani”, iar 62% din totalul materialelor cunoscute de abuz sexual asupra copiilor sunt localizate pe servere europene, transformând continentul nostru într-un hub involuntar pentru stocarea și distribuirea acestui conținut ilegal.

„În 2024, s-au înregistrat global peste 20,5 milioane de raportări de suspiciuni de abuz sexual online asupra copiilor și 29,2 milioane de incidente de exploatare sexuală, care au implicat aproximativ 63 de milioane de imagini și videoclipuri. Aceste cifre colosale ilustrează amploarea crizei cu care ne confruntăm”, subliniază organizația.