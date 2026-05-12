Focarul de hantavirus ia amploare. O franțuzoaică și 2 americani, confirmați cu tulpina letală

Este vorba despre o femeie din Franța, care a început să dezvolte simptomele bolii în timpul zborului de repatriere, și de doi cetățeni americani. Un om de știință american, specializat în răspândirea bolilor infecțioase la animalele sălbatice, atrage atenția că hantavirusul Andes, care provocat acum focarul de pe nava Hondius, are potențial pandemic, din mai multe motive: „se poate răspândi de la o persoană la alta, are o perioadă de incubație care poate permite transmiterea silențioasă, nu există vaccin disponibil în prezent și tratamentul este în mare parte suportiv sau paliativ”.

Nava MV Hondius a sosit în Tenerife duminică dimineață, autoritățile spaniole au început evacuarea navei, în funcție de naționalități, iar printre pasagerii repatriați în cursul zile de 10 mai au fost și cinci cetățeni francezi.

Cu toate că oficiali ai Ministerului Sănătății din Spania, Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și companiei de croaziere Oceanwide Expeditions au declarat că niciuna dintre cele peste 140 de persoane care se aflau atunci la bordul navei Hondius nu a prezentat simptome ale virusului, nu mai puțin de trei pasageri au fost testați pozitiv, în cursul zilei de ieri.

Primul caz printre aceștia a fost detectat peste noapte, la o femeie care începuse să aibă simptomele bolii încă de duminică, din timpul zborului de repatriere către Paris. În doar câteva ore, autoritățile sanitare au ridicat nivelul de vigilență.

Starea de sănătate a femeii „s-a degradat, din păcate, în această noapte”, iar „testele au fost pozitive”, a anunțat, ieri, ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, care a precizat că cei cinci pasageri evacuați din Tenerife sunt spitalizați „în camere cu fluxuri de aer care permit evitarea contaminării” și vor rămâne izolați în acest spital pentru o perioadă de cel puțin 15 zile „până la noi ordine”.

14 francezi care au intrat în contact cu „pacientul zero”, căutați de autorități

Autoritățile de la Paris au identificat și 22 de francezi - cazuri de contact ale „pacientei zero”: opt, printre pasagerii zborului din 25 aprilie între Sfânta Elena și Johannesburg, care au fost puși în izolare imediat și 14 la bordul zborului Johannesburg-Amsterdam, cu care olandeza infectată cu hantavirus a încercat să meargă spre casă, cu doar câteva ore înainte să moară.

Le solicităm acestor 14 pasageri „să ne contacteze pentru că trebuie să punem în practică izolarea”, a spus Rist.

Și cei 17 pasagerii americani de pe vasul de croazieră afectat de hantavirus au ajuns în Nebraska, SUA, iar doi dintre ei au fost testați pozitiv, conform publicației The Independent.

SUA nu vor să audă de recomandările OMS

Deși OMS a recomandat izolarea pentru 42 de zile a oamenilor care au fost pe vas, autorităţile americane au spus că riscul este redus şi că nu ar fi nevoie de precauţii ca cele pentru coronavirus. De partea cealaltă, şeful OMS a avertizat că decizia Statelor Unite este riscantă.

„Desigur, sfătuim țările, dar, până la urmă, nu impunem nimic”, a declarat presei Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Potrivit OMS, hantavirusurile sunt un grup de virusuri care se transmit în general de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin urină, fecale și salivă și care pot provoca boli grave la oameni.

Însă experții au confirmat că varianta virusului detectată la bordul navei, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care poate fi transmisă de la persoană la persoană, cu o perioadă de incubație de până la șase săptămâni.

Expert în zoonoze: hantavirusul Andes are potențial pandemic

Un om de știință de la Universitatea Virginia Tech (SUA) spune că focarul de pe vasul de croazieră arată cât de puține lucruri se știu despre virusurile care circulă în tăcere în populațiile de rozătoare sălbatice înainte de a se răspândi la oameni.

„Virusurile cu capacitatea de a infecta mai multe specii și de a se răspândi în tăcere între oameni merită o atenție serioasă înainte ca focarele să se agraveze”, a declarat prof. Luis Escobar, specializat în răspândirea bolilor infecțioase la animalele sălbatice.

Potrivit acestuia, hantavirusurile din Europa și Asia tind să rămână mai strâns legate de gazdele lor, adică de șobolani, ceea ce le limitează capacitatea de a se răspândi mai mult, însă cele care provin din America prezintă un risc mult mai mare.

„Variantele din America prezintă o plasticitate ecologică mai mare, ceea ce înseamnă că rozătoarele pot transmite virusul către o gamă mai largă de specii. Această flexibilitate biologică este un semn de avertizare major pentru apariția bolilor”, a spus Escobar.

Cazurile de infecție cu hantavirus din Argentina - țara de unde se presupune că s-a infectat „pacientul zero” de pe nava de croazieră MV Hondius - aproape s-au dublat în ultimul an, înregistrându-se 32 de decese și cel mai mare număr de infectări din 2018 încoace.

Însă este posibil ca numărul oficial de cazuri să subestimeze adevărata dimensiune a focarului.

„Hantavirusurile pot produce infecții asimptomatice sau ușoare, pe lângă boli grave, dar nu este clar rolul potențial al infecțiilor silențioase în răspândirea bolilor. Deoarece datele privind spitalizările surprind doar cele mai grave cazuri, adevărata dimensiune a unui focar este adesea subestimată”, a spus prof. Luis Escobar, pentru News Medical, atrăgând atenția că hantavirusul Andes, care provocat acum focarul de pe nava Hondius, are potențial pandemic, „din mai multe motive: se poate răspândi de la o persoană la alta, are o perioadă de incubație care poate permite transmiterea silențioasă, nu există vaccin disponibil în prezent și tratamentul este în mare parte suportiv sau paliativ”.

Potrivit specialistului, deși, la fel ca virusurile respiratorii, hantavirusul poate declanșa un răspuns inflamator excesiv, iar în cazurile severe sistemul imunitar intră în suprasolicitare, determinând umplerea plămânilor cu lichid, Andes nu este la fel de contagios precum Covid-19.

Asta înseamnă că „nu toate persoanele infectate vor transmite neapărat virusul (o viremie ridicată poate fi necesară pentru răspândirea virală)”, iar atunci când epidemiologii au resursele și autoritatea de a interveni, focarele de hantavirus sunt controlate cu succes.

Pe de altă parte, hantavirusul Andes nu trebuie subestimat, deoarece rata mortalității „este semnificativ mai mare decât la Covid-19”.

„În unele părți din sudul Chile, mortalitatea în rândul pacienților spitalizați se poate apropia de 60%. Această rată ridicată a mortalității face esențiale izolarea rapidă și coordonarea internațională”, a subliniat expertul.

„Pacientul zero” este considerat a fi un cuplu de olandezi. Ornitologul Leo Schilperoord, împreună cu soția sa, Mirjam, vizitase o groapă de gunoi din Ushuaia, Argentina, pe 27 martie, în căutarea unei păsări rare.

Conform ECDC, până ieri, la prânz, șapte cazuri erau confirmate prin teste de laborator cu hantavirusul ANDV și alte două cazuri probabile (au simptomele și se știe că au fost în contact cu un caz confirmat sau probabil de ANDV, dar încă nu au un test de laborator).