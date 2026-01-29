Gabriela Firea, despre noul buget UE: 60 de miliarde de euro pentru viitorul social al României

Firea a precizat că discuția cu vicepreședinta Comisiei Europene a vizat modul în care noile fonduri vor fi folosite pentru soluții destinate cetățenilor.

„ 60 de miliarde de euro pentru viitorul social al României! Investiții pentru tineri, buget important pentru familiile numeroase și persoanele cu dizabilități. La întâlnirea de lucru cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, am discutat despre cum să transformăm noul buget al Uniunii Europene (2028-2034) în soluții concrete pentru cetățenii noștri”, a scris Firea pe Facebook.

Conform acesteia, 14% din fonduri sunt rezervate pentru incluziune și locuințe, o regulă obligatorie a noului buget.

„Miza pentru România este uriașă: o alocare estimată la 60 de miliarde de euro, cu o regulă nouă și esențială — 14% din aceste fonduri vor fi dedicate strict incluziunii sociale și locuințelor accesibile”, a explicat europarlamentarul.

Firea a menționat și viitoarea Strategie Europeană de Combatere a Sărăciei, despre care spune că va reduce abandonul școlar și riscul de separare a familiilor.

„Sunt convinsă că împreună cu Planul European pentru Locuire, cu o formă îmbunătățită a Garanției pentru Copii și cu programele de incluziune socială vom vedea mai puțini copii care se culcă flămânzi, mai puține familii în risc de separare sau o rată redusă a abandonului școlar”, a afirmat aceasta.

În cadrul discuțiilor s-au stabilit planuri pentru părinții singuri și persoanele cu dizabilități.

„Sprijin pentru familii și persoane cu dizabilități. Am discutat ce planuri specifice pot fi pentru familiile numeroase, părinții care-și cresc singuri copiii și cele aproape 1 milion de persoane cu dizabilități din România. Bani există și trebuie doar accesați! Am stabilit cu Roxanei Mînzatu un parteneriat pentru a face cunoscute programele și pentru a determina autoritățile locale din România să atragă fondurile”, a conchis europarlamentarul.

