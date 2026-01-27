Gratuitate la transportul în comun din Capitală. Cine sunt beneficiarii?

Cine poate circula gratuit cu transportul în comun

Potrivit regulilor în vigoare, gratuitatea este oferită pentru:

Copiii cu vârste sub 7 ani ;

Elevii și preșcolarii din București și Ilfov, pe baza cardului de transport încărcat cu abonament metropolitan valabil;

Pensionarii cu domiciliul stabil în București , indiferent de cuantumul pensiei, pe baza cardului de pensionar sau a talonului de pensie și actului de identitate;

Însoțitorii pensionarilor care au vârsta minimă de 63 de ani (femei) și 65 de ani (bărbați);

Veteranii de război , revoluționarii și urmașii celor decedați în Revoluția din 1989, precum și persoanele persecutate din motive etnice sau politice, pe baza cardurilor STB sau a legitimațiilor specifice;

Persoanele cu handicap grav sau accentuat și asistenții personali ai acestora;

Personalul Primăriei București și al instituțiilor publice locale.

Reducere la abonament

Există și o categorie care beneficiază de reducere de 50% la abonamentele metropolitane: donatorii de sânge care locuiesc sau lucrează în București sau Ilfov.

Pe ce linii se aplică gratuitatea

Gratuitatea pe STB este valabilă pe toate liniile de transport urban de suprafață – autobuze, tramvaie și troleibuze operate de STB în București și Ilfov.

În cazul linilor preorășenești, cum sunt autobuzele către localități din Ilfov, gratuitatea se aplică doar dacă abonamentul metropolitan este valabil și încărcat pe cardul de tranpost.

Călătoriile cu metroul NU sunt gratuite

Gratuitățile STB nu se aplică în rețeaua de metrou, administrată de Metrorex. Motivele principale sunt:

Operator diferit: Metrorex funcționează separat, cu propriul regim tarifar și reguli pentru emiterea titlurilor de călătorie;

Regulamente distincte: Metrorex stabilește gratuitățile și reducerile pentru anumite categorii vulnerabile, inclusiv elevi și persoane cu dizabilități, conform legislației specifice rețelei feroviare urbane.

Astfel, pentru metrou, gratuitățile nu se acordă automat prin STB, ci doar în baza regulilor Metrorex și a abonamentelor speciale, notează dcnews.ro.