Lovitură pentru sistemul sanitar: concedieri pentru medicii care fug la privat și salarii legate de performanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Timișoara un pachet amplu de măsuri dure care vizează reforma profundă a sistemului medical românesc. Oficialul a declarat război medicilor care părăsesc spitalele publice în timpul programului pentru a lucra în privat și a respins ferm ideea tăierii salariilor cu 10%, pledând pentru plata în funcție de performanță și pentru o schimbare radicală a finanțării în sănătate.

Alexandru Rogobete anunță sancțiuni dure pentru medicii care pleacă la privat și reformă în Sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, la Timișoara, măsuri drastice împotriva medicilor care părăsesc spitalele publice în timpul programului pentru a lucra în mediul privat. Cei surprinși în astfel de situații riscă desfacerea contractului de muncă.

Totodată, oficialul a precizat că va fi introdusă în legislație o nouă prevedere care va interzice dreptul la liberă practică în privat pentru medicii din sistemul public care beneficiază de scutiri medicale de la gărzi, dar continuă să profeseze în clinicile private în aceeași perioadă.

„Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul. Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine. Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu este normal. Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui. Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat. Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital. Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat”, a declarat ministrul Rogobete.

Scutirile de gărzi, verificate la nivel național

Ministrul a subliniat că toate scutirile de gărzi vor fi reevaluate la nivel național, după un caz grav semnalat la Constanța, unde aproximativ 75% din personalul medical era scutit de gărzi din motive medicale, dar desfășura activitate operatorie în mediul privat.

„Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică (în privat, n.r.), dacă după orele de program din sistemul public este fără activitate medicală, pentru a proteja un om care are probleme de sănătate să se recupereze mai repede”, a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete.

Rogobete: Nu susțin tăierea salariilor cu 10%, ci plata după performanță

În cadrul aceleiași întâlniri, ministrul Sănătății a respins ferm ideea reducerii cu 10% a bugetelor și a salariilor din sistem, susținând în schimb introducerea unor criterii clare de performanță în stabilirea veniturilor personalului medical.

„Dacă solicitarea adresată Guvernului nu va fi luată în considerare, Ministerul Sănătății nu va aviza acest act normativ, cu orice repercusiune. Nu voi semna actul normativ care propune tăierea cu 10%, paușal, a veniturilor personalului medical, dar sunt pentru introducerea plăților în funcție de criterii de performanță. Pentru că nu se poate ca un anestezist care dă trei anestezii pe an și are doi pacienți de terapie intensivă să fie la fel cu un anestezist care dă 20 de anestezii pe săptămână și vede zeci de pacienți de terapie intensivă, iar la final de an să aibă același venit. Totul se traduce, în final, printr-o dificultate sustenabilă financiar, pentru că foarte multe resurse se duc în zone unde sunt mai mulți șefi de secție decât pacienți”, a explicat Rogobete.

Ambulatoriul și medicina de familie, cheia degrevării spitalelor

Ministrul a insistat asupra nevoii unei mai bune colaborări între spitale, ambulatorii și medicina de familie, astfel încât cazurile ușoare să fie tratate în afara spitalelor, iar unitățile sanitare să rămână dedicate cazurilor grave.

„Managerii și doctorii spitalelor, în general, au întors o piramidă, în sensul de a interna mulți pacienți, uneori nejustificat, în spital pentru a-și realiza indicatorii, pentru a fi plătiți. Nu este corect nici din punct de vedere economic, nici al managementului. În consecință, unul dintre obiectivele mele a fost să dezvoltăm ambulatoriul de specialitate. (...)”, a afirmat ministrul.

Reforma finanțării și construcția de spitale noi

Alexandru Rogobete a atras atenția că, fără o reformă profundă a finanțării, sistemul sanitar nu va mai fi sustenabil, în ciuda investițiilor masive din ultimii ani.

„Putem să construim tot teritoriul în România. Dacă nu reformăm modul în care sunt finanțate serviciile de sănătate și sistemul medical, nu va mai fi sustenabil în timp. Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în anul 2020 era 41 de miliarde de lei. În anul 2025 am închis bugetul Casei cu 87 de miliarde. Și în continuare, în țara aceasta există spitale unde nu găsești paracetamol, pentru că sunt sistemul de plată și mecanismele de plată nu sunt actualizate la timp”, a concluzionat ministrul Sănătății.

Agerpres