Mușcătura de căpușă: semnele pe care nu trebuie să le ignori, bolile periculoase pe care le poate transmite și ce trebuie să faci imediat

Ce sunt căpușele și de ce reprezintă un pericol pentru oameni

Căpușele sunt paraziți de dimensiuni mici, înrudiți cu păianjenii, care se hrănesc cu sângele oamenilor și animalelor. Ele nu zboară și nu sar, ci se agață de gazde atunci când acestea trec prin zone cu vegetație, potrivit unui ghid publicat de Regina Maria.

Acestea sunt întâlnite cel mai frecvent în păduri, parcuri cu iarbă înaltă, pajiști, grădini neîngrijite și zone cu arbuști. Perioada de activitate maximă este din primăvară până spre sfârșitul toamnei, atunci când temperaturile sunt favorabile.

Pericolul nu este reprezentat de pierderea de sânge, care este nesemnificativă, ci de agenții patogeni pe care anumite căpușe îi pot transmite în timpul hrănirii.

Cum îți dai seama că ai fost mușcat de o căpușă

Una dintre cele mai mari probleme este faptul că mușcătura de căpușă nu provoacă, de regulă, durere. Parazitul eliberează substanțe care amorțesc zona, ceea ce îi permite să rămână atașat fără să fie observat.

Căpușa poate arăta inițial ca o aluniță mică, de culoare maronie, neagră sau roșiatică. În primele ore poate avea doar câțiva milimetri, însă corpul său se poate mări pe măsură ce se hrănește.

Zonele preferate de căpușe sunt cele calde și umede ale corpului, precum axilele, zona inghinală, spatele genunchilor, scalpul, zona din spatele urechilor sau buricul.

După orice ieșire în natură, specialiștii recomandă o verificare atentă a pielii, inclusiv la copii și animale de companie.

Ce boli poate transmite o căpușă

Cea mai cunoscută afecțiune transmisă prin mușcătura de căpușă este boala Lyme, provocată de bacteria Borrelia burgdorferi.

Primul semn poate fi apariția unei pete roșii care se extinde treptat în jurul mușcăturii, cunoscută sub numele de eritem migrator. Aspectul poate semăna cu o țintă, cu o zonă centrală mai deschisă la culoare.

În lipsa tratamentului, infecția poate afecta articulațiile, sistemul nervos și inima.

O altă boală importantă este encefalita de căpușă, o infecție virală care afectează sistemul nervos central și care poate evolua spre meningită sau encefalită.

Căpușele mai pot transmite anaplasmoza, babesioza și rickettsiozele, boli care pot provoca febră, frisoane, dureri musculare, oboseală accentuată sau erupții cutanate.

Cum scoți corect o căpușă din piele

Dacă observi o căpușă atașată, cel mai important este să o îndepărtezi cât mai repede.

Medicii recomandă folosirea unei pensete cu vârf fin. Căpușa trebuie prinsă cât mai aproape de piele, fără apăsarea corpului acesteia, apoi extrasă lent și constant.

Nu este recomandată smucirea, deoarece există riscul ca aparatul bucal al parazitului să rămână în piele.

După îndepărtare, zona trebuie spălată cu apă și săpun și dezinfectată.

Un aspect foarte important este evitarea metodelor tradiționale precum aplicarea de ulei, vaselină, alcool sau încălzirea căpușei cu un chibrit.

Medicul epidemiolog Emilian Popovici explică: „Unii recomandă să se dea cu spirt pe căpușă înainte de a fi extrasă sau cu betadină sau prin încălzire. NU este indicat acest lucru sub nicio formă, pentru că într-adevăr, căpușei nu-i convine dacă pui spirt medicinal pe ea, iar în momentul acela ea poate elibera, printr-un soi de vărsătură, exact acei agenți patogeni pe care nu-i dorim în corpul nostru.”

Când trebuie să mergi la medic după o mușcătură de căpușă

Nu orice mușcătură necesită tratament medical, însă există situații în care consultul este recomandat.

Este indicat să ceri ajutor medical dacă nu reușești să scoți complet căpușa, dacă zona devine foarte roșie, umflată și dureroasă sau dacă apar simptome precum febră, frisoane, dureri musculare, dureri articulare, oboseală severă sau ganglioni inflamați.

Un semnal de alarmă este apariția eritemului migrator, pata roșie care se extinde progresiv după câteva zile sau săptămâni.

Ce analize se fac după mușcătura de căpușă

În lipsa simptomelor, analizele făcute imediat după mușcătura de căpușă nu sunt, de regulă, utile.

Pentru boala Lyme, anticorpii apar după câteva săptămâni, motiv pentru care testarea prea devreme poate oferi rezultate neconcludente.

Medicul poate recomanda teste specifice atunci când apar simptome sugestive sau există factori de risc.

Cum previi mușcăturile de căpușă

Prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție.

Atunci când mergi în zone cu iarbă sau pădure este recomandat să porți haine lungi, încălțăminte închisă și haine de culoare deschisă, pe care căpușele pot fi observate mai ușor.

După întoarcerea din natură este indicat să faci duș și să verifici atent pielea, hainele și animalele de companie.