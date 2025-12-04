Primele instrucțiuni oficiale pentru slăbit cu Ozempic

Obezitatea afectează peste un miliard de oameni din întreaga lume și a fost asociată cu 3,7 milioane de decese la nivel mondial în 2024, iar estimările arată că, în lipsa unor măsuri ferme, numărul obezilor se va dubla în următorii cinci ani. Pentru a controla această „criză globală” de sănătate, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat un ghid în care recomandă includerea medicamentelor inovatoare pe bază de GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, în tratarea obezității - „o boală cronică, progresivă și recidivantă” - și îndeamnă companiile farmaceutice să reducă prețurile și să extindă producția, astfel încât și țările cu venituri mici să poată beneficia.

Obezitatea este una dintre principalele cauze ale bolilor cronice și deceselor premature și afectează oameni din fiecare țară, iar specialiștii preconizează că, fără adoptarea unor măsuri ferme, numărul persoanelor cu obezitate se va dubla până în 2030.

După ce, în toamnă, a inclus terapiile de tip GLP-1 pe lista sa de medicamente „esenţiale” pentru pacienţii supraponderali cu diabet, recomandând tuturor statelor să le facă disponibile, săptămâna aceasta, OMS a publicat primul său ghid privind utilizarea medicamentelor „pe bază de peptidă-1 asemănătoare glucagonului (GLP-1), inclusiv agoniști ai receptorilor GLP-1 și agoniști duali GLP-1/GIP, pentru adulții care trăiesc cu obezitate”.

Acest ghid are o arie de aplicare globală, fiind destinat utilizării într-o gamă largă de contexte, niveluri de venit și capacități ale sistemului de sănătate, și „se concentrează pe tratamentul adulților (>19 ani) cu obezitate, definită ca un indice de masă corporală (IMC) ≥30 kg/m²”. OMS precizează că un ghid separat privind gestionarea obezității la copii și adolescenți este în curs de elaborare.

„O boală cronică, progresivă și recidivantă”

„Obezitatea este una dintre provocările definitorii în materie de sănătate ale timpului nostru, afectând peste un miliard de oameni la nivel global și contribuind la milioane de decese care ar putea fi prevenite în fiecare an. Cu toate acestea, în ciuda amplorii și impactului său, răspunsul global rămâne fragmentat, subfinanțat și este adesea modelat de perspective învechite care prezintă obezitatea ca o problemă a stilului de viață, mai degrabă decât ca ceea ce este ea cu adevărat: o boală cronică, progresivă și recidivantă”, arată OMS.

Noul ghid terapeutic al OMS include o recomandare condiționată de utilizare medicamentelor GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, ca parte a unei abordări mai ample a bolii, care include: alimentație sănătoasă, exercițiu fizic și sprijin medical.

„Noile noastre îndrumări recunosc faptul că obezitatea este o boală cronică care poate fi tratată cu îngrijire completă și pe tot parcursul vieții”, a declarat Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, adăugând că „deși medicamentele singure nu vor rezolva această criză globală de sănătate, terapiile GLP-1 pot ajuta milioane de oameni să depășească obezitatea și să reducă daunele asociate acesteia”.

Medicamentele GLP-1 imită un hormon natural şi încetinesc digestia, reducând pofta de mâncare şi crescând senzaţia de saţietate, astfel încât oamenii mănâncă mai puţin.

Pot fi utilizate ca tratament pe termen lung

Noile îndrumări ale OMS conțin două recomandări-cheie:

Terapiile cu GLP-1 pot fi utilizate de adulți - însă nu și de femeile însărcinate - pentru tratamentul pe termen lung al obezității. OMS precizează că au fost evaluați doi agoniști ai receptorilor GLP-1 (liraglutidă și semaglutidă) și un agonist dual GIP/GLP-1 (tirzepatidă) și că, deși eficacitatea acestor terapii în tratarea obezității și îmbunătățirea rezultatelor metabolice a fost evidentă, recomandarea se aplică persoanelor cu obezitate (adică cei care au un IMC egal sau mai mare de 30 kg/m²), dar nu include persoanele cu IMC între 27 și 30.

Recomandarea este condiționată din cauza datelor limitate privind eficacitatea și siguranța acestor medicamente pe termen lung, menținerea și întreruperea tratamentului, costurile lor actuale, pregătirea inadecvată a sistemului de sănătate și potențialele implicații privind echitatea.

„Intervențiile comportamentale intensive”, inclusiv intervențiile care implică o dietă sănătoasă și activitate fizică, pot fi oferite adulților care trăiesc cu obezitate cărora li se prescriu terapii GLP-1. Această recomandare se bazează pe dovezi care sugerează că ar putea îmbunătăți rezultatele tratamentului.

Deși terapiile GLP-1 reprezintă prima opțiune de tratament eficientă pentru adulții cu obezitate, ghidul OMS subliniază faptul că medicamentele singure nu vor rezolva problema.

OMS solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile

Ghidul subliniază, totodată, importanța accesului echitabil la terapiile GLP-1, iar OMS a cerut „acțiuni urgente privind fabricarea, accesibilitatea și pregătirea sistemului pentru a satisface nevoile globale”.

Medicamentul Wegovy, spre exemplu, era disponibil doar în 15 țări, la începutul acestui an. Prin urmare, chiar și cu o extindere rapidă a producției, OMS avertizează că, până în 2030, aceste terapii ar putea ajunge la mai puțin de 10% dintre persoanele care ar putea beneficia de ele.

Agenția pentru sănătate a ONU vrea ca producătorii farmaceutici să ia în considerare stabilirea unor prețuri diferențiate (prețuri mai mici în țările cu venituri mici) și acordarea de licențe voluntare pentru brevete și tehnologii, pentru a permite altor producători din întreaga lume să fabrice GLP-1, pentru a contribui la extinderea accesului la aceste medicamente.

Potrivit presei de peste Ocean, OMS a comparat nevoia de a extinde accesul la medicamente pentru slăbit cu eforturile depuse pentru accesul la medicamentele împotriva HIV în anii 1980.

Francesca Celletti, consilier principal pe probleme de obezitate la OMS, a declarat pentru POLITICO că sunt necesare „acțiuni decisive” pentru a extinde accesul la GLP-1, citând exemplul medicamentelor antiretrovirale împotriva HIV de la începutul acestui secol: „Cu toții am crezut că este imposibil... și apoi prețul a scăzut”.