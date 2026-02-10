Cum pot părinții să-și protejeze copiii fără a interzice rețelele sociale

De la setări de control parental, până la o viață lipsită de internet și, înțelegând modul în care funcționează inteligența artificială (AI), există măsuri practice pe care părinții le pot lua pentru a-și proteja copiii online, potrivit Euronews.

Majoritatea platformelor sociale importante precum Instagram, TikTok și YouTube, oferă acum funcții de control parental pentru a gestiona timpul petrecut de copii online.

Pe TikTok, părinții pot seta limite zilnice de timp petrecut în fața ecranului, în timp ce YouTube permite utilizatorilor să programeze notificări, precum „ia o pauză” sau „ora de culcare”.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a avertizat că aceste funcții, în special pe TikTok, ar putea să nu fie suficiente pentru a limita în mod eficient timpul petrecut de cei mici în mediul online.

Părinții ar trebui să vorbească cu cei mici și să le explice cum funcționează algoritmii, cum să recunoască dezinformarea și cum arată conținutul creat special în așa fel încât să atragă atenția, poritrivit ONG-ului Salvați Copiii.

OpenAI, compania din spatele ChatGPT sugerează că cei mici ar trebui să folosească inteligența artificială ca un partener, nu ca un înlocuitor pentru propriile idei.

„Tehnologia AI este grozavă la generat idei... însă nu are experiența ta de viață, relațiile tale interpersonale sau întregul context”, potrivit unui ghid de folosire al OpenAI.

Tinerii ar trebui să verifice veridicitatea rezultatelor generate de AI prin verificarea încrucișată pe alte site-uri de încredere, a adăugat compania. De asemenea, copiii ar trebui învățați să se gândească referitor la sursele pe care le folosește ChatGPT în răspunsurile generate.

Părinții pot, de asemenea, să exploreze site-urile și aplicațiile folosite de cei mici pentru a identifica unde apare tipul de conținut AI, potrivit Societății Naționale din Marea Britanie pentru Prevenirea Cruzimii față de Copii (SNPPC).

În ceea ce privește conținutul dăunător pentru copii, aceștia trebuie să învețe cum arată, dar și cum să le spună părinților despre acesta atunci când îl întâlnesc, potrivit Salvați Copiii.

Riscurile din mediul online pot include contact nedorit (n.r. – mesaje, imagini, comentarii) din partea străinilor, expunerea la material inadecvat sau deranjant, presiuni legate de aspectul fizic, dar și goana după like-uri sau comentarii, potrivit SNPPC din Marea Britanie.

Organizația le recomandă părinților să-i învețe pe copii cum să blocheze sau să raporteze acest tip de interacțiuni, dar și să spună unui adult de încredere atunci când aceștia pățesc ceva ce le face rău în mediul online.

Părinții ar trebui să vorbească alături copii despre ce fac pe internet, chiar dacă cei mici nu se simt confortabili să inițieze acest tip de conversații singuri. Părinții pot să le pună întrebări precum: „Ai văzut ceva online care te-a deranjat sau care te-a făcut să te simți inconfortabil?” sau „Cu cine vorbești online?” Aceste întrebări pot fi puse regulat pentru a-i ajuta pe copii să se simtă sprijiniți, potrivit SNPPC din Marea Britanie.

(sursa: Mediafax)