Penali în funcții publice. Cum a ajuns un pensionar special la conducerea fabricii de armament?

Uzina a fost înfiinţată în 1939,ca filială a Companiei Naţionale Romarm, și produce muniţie la standrde NATO. Ca administrator special, Caragea ar avea un salariu de 3.000 de lei pe lună.

Inocență și susținere la nivel înalt

Pensionat la 51 de ani cu 10.000 lei/lună și fost membru USR și apoi membru AUR, acesta a fost acuzat de subalterni pentru abuz în serviciu, trafic de influență și hărțuire.

În perioada când a fost șef al Inspecdtoratului Județean Gorj era supranumit "sprânceana lui Batman".

Ministrul Economiei spune senin că fostul comandat de poliție este curat ca lacrima.

"Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a domnului Caragea", a declarat Irineu Darău, potrivit observatornews.ro.

Între timp, pensionarul special pare surprins de numire.

"Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni".

Și ministrul Apărării, Radu Miruţă, îi ia apărarea.

"Nu există vreo acuzaţie din spaţiul public care să fi avut măcar o începere a unei cercetări cu privire la această persoană. A atras atenţia acest domn Caragea prin faptul că, în neregulile care se întâmplau la Uzina Mecanică Sadu, a coordonat o activitate care a dus la arestarea celor care sustrăgeau piese de armament de acolo", spune Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Abuzuri și dosare penale la ordin

Viorel Salvador Caragea a fost numit polițist la rutieră în 2009, iar în 2011 era anchetat de DNA pentru că ar fi avertizat o persoană că urmează să i se orgaizeze un flagrant. Dosarul a fost clasat.

Un om de afaceri, Mihai Rămescu, a intrat în greva foamei în 2012 după controalele abuzive ordonate de Caragea.

"Au venit 92 de persoane, toate cele 16 unităţi, chioşc sau market, au fost invadate de către organele de control", povestește Mihai Rămescu, antreprenor.

Subalternii săi l-au poreclit "sprânceana lui Batman" și i-au făcut mai multe plângeri la Ministerul de Interne, în care reclamau că li se ordonă să deschidă dosare penale pentru a-i intimida pe adversarii săi.

Caragea s-a pensionat la 52de ani, în 2017, la 51 de ani, cu o pensie de 10.000 de lei pe lună.

În 2020 s-a înscris în USR, dar Clotilde Armand l-a dat afară după o zi sub motiv că a fost acuzat de hărţuire sexuală şi trafic de influenţă. Patru ani mai târziu, Caragea s-a înscris în AUR, pe care a începeut apoi să-l critice.