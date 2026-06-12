Promisiunea unei călugărițe. Maica Emilia crește 160 de copii cu credință și răbdare

Casa Sfântul Iosif, din Odorheiu Secuiesc, adună laolaltă sute de copii veniți din medii marcate de traumă pentru a le oferi nu doar adăpost, ci și o șansă la normalitate.

Aici trăiesc și învață în prezent 160 de copii, îndrumați de Congregația Inimii Neprihănite, o comunitate greco-catolică dedicată educației și îngrijirii copiilor vulnerabili. În centrul acestui așezământ se află Maica Superioară Emilia Trif, cea care conduce de ani buni instituția și vorbește despre această misiune ca despre un sens de viață asumat „pentru totdeauna”.

O poveste născută în comunism

Drumul Maicii Emilia spre viața monahală începe în perioada comunistă, când Biserica Greco-Catolică era interzisă, iar activitatea religioasă se desfășura în ascuns. La 20 de ani, tânăra Emilia a participat întâlniri religioase organizate în secret.

„Am jurat să nu spun nimănui pentru a nu pune pe nimeni în pericol. După Revoluție am putut vorbi deschis despre vocația mea”, mărturisește aceasta.

Cum a apărut Casa Sfântul Iosif

Istoria Congregației Inimii Neprihănite își are rădăcinile în detenția uneia dintre inițiatoare, Sora Ionela, care, în anii de prigoană, a promis că își va dedica viața copiilor defavorizați dacă va scăpa din închisoare.

Ani mai târziu, promisiunea avea să prindă contur în ceea ce astăzi este Casa Sfântul Iosif, un complex social și educațional construit pe un hectar de teren, cu peste 200 de încăperi și infrastructură completă pentru educație, terapie și viață comunitară.

Așezământul de la Odorheiu Secuiesc funcționează ca o mică lume autonomă. Copiii locuiesc câte doi în cameră, beneficiază de săli de studiu, laboratoare de informatică și limbi străine, amfiteatru, bibliotecă, ateliere de artă, sală de sport, cabinet medical și stomatologic, dar și spații dedicate terapiei prin creație.

„Scopul este să le oferim un mediu în care să se poată dezvolta normal”, explică Maica Emilia. „Să simtă că sunt în siguranță și că au un viitor.”

Copii marcați de traume, transformați prin educație și grijă

Mulți dintre copiii ajunși aici provin din medii marcate de abandon, violență sau sărăcie extremă. Unii au trecut prin situații dramatice înainte de a fi preluați în grijă de congregație.

Procesul de recuperare este unul lent și complex, bazat pe educație, disciplină și sprijin emoțional constant. Potrivit Maicii Emilia, transformarea se produce treptat, printr-un mediu stabil și predictibil, în care pedeapsa nu este folosită ca instrument educațional.

„Un copil care a trăit doar pedeapsă nu poate fi vindecat prin altă pedeapsă. Doar prin iubire și răbdare”, spune aceasta.

În fiecare an, zeci de copii ajung să finalizeze studiile liceale, iar o parte continuă educația universitară, inclusiv în domenii precum medicina. Potrivit reprezentanților instituției, sprijinul educațional și bursele oferite prin parteneriate externe joacă un rol esențial în parcursul lor.

Comunitatea rămâne, în multe cazuri, o familie extinsă. Foștii beneficiari revin periodic la Odorheiu Secuiesc, la evenimente importante sau pur și simplu în vizită.

De unde vine sprijinul financiar?

Funcționarea casei se bazează în mare parte pe donații. În mod constant, instituția primește sprijin de la binefăcători din țară și din străinătate, inclusiv de la persoane cu resurse modeste.

„Scriu scrisori și le pun pe altar. Nu către oameni, ci către Maica Domnului”, explică Maica Emilia. „Și, în mod constant, cineva răspunde.”

Răbdare și vindecare

Abordarea educațională din cadrul așezământului exclude pedeapsa ca metodă de corecție, punând accent pe înțelegerea comportamentului și pe reconstrucția emoțională a copiilor.

Specialiștii implicați descriu frecvent cazuri de copii cu tulburări comportamentale severe la sosire care, în timp, se stabilizează într-un mediu sigur și predictibil.

Arta, muzica și activitățile creative sunt utilizate ca forme de terapie și integrare, ajutând copiii să își exprime emoțiile și să își descopere talentele.

Între credință și vocație

Pentru Maica Emilia, misiunea de la Casa Sfântul Iosif este mai mult decât un proiect social, este o vocație.

„Dacă m-aș mai naște de o mie de ori, același drum l-aș alege”, spune ea.

Într-un loc unde copiii ajung cu traume profunde și învață, în timp, să își construiască un viitor, rutina zilnică se transformă într-o formă discretă de rezistență. Iar ceea ce pentru unii pare un miracol, pentru cei de acolo este muncă, disciplină și continuitate, relatează longevitymagazine.ro.