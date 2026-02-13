Sancțiuni dure pentru nedeclararea tuturor locatarilor la întreținere. Ce trebuie să știe proprietarii de apartamente?

Dacă datele declarate nu corespund realității, proprietarul riscă amenzi uriașe.

De ce contează cifra reală

În cadrul asociațiilor de proprietari, unele cheltuieli sunt repartizate per persoană. Atunci când într-un apartament locuiesc mai mulți oameni decât cei declarați oficial, diferențele de plată ajung să fie suportate de ceilalți locatari.

Situația generează frecvent reclamații și tensiuni între vecini, iar administratorul poate solicita actualizarea datelor ori de câte ori apar modificări în componența locuinței.

Proprietarii au obligația să declare numărul real al persoanelor care locuiesc în mod constant în apartament, potrivit Legii nr.196/2018 privind asociatiile de proprietari.

Care sunt sancțiunile

Nedeclararea corectă a numărului de persoane constituie contravenție. Amenda poate ajunge până la 3.000 de lei, în funcție de gravitatea situației.

Sancțiunea nu este aplicată automat, însă poate fi dispusă în urma unei verificări sau a unei sesizări făcute de asociația de proprietari la poliție.

În plus, proprietarul poate fi obligat să achite retroactiv diferențele la întreținere, pentru perioada în care numărul real de locatari nu a fost declarat.

Ce se întâmplă cu copiii?

Legea nu face diferență între adulți și minori. Toate persoanele care locuiesc efectiv într-un apartament trebuie incluse, indiferent de vârstă.

Deși un copil consumă mai puțin decât un adult, și acesta utilizează apa, spațiile comune și contribuie la cheltuielile calculate per persoană.

Care este situația musafirilor?

Dacă în apartament se mută temporar sau definitiv alte persoane – rude, chiriași sau parteneri – proprietarul trebuie să informeze asociația. Actualizarea se face, de regulă, printr-o declarație scrisă înaintată administratorului, notează stiripesurse.ro.