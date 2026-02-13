Declararea zonei Serele Militari pădure urbană: 10 ani de luptă cu autoritățile, două hotărâri de consiliu local și nimic rezolvat în teren

Asociația civică Inițiativa Prelungirea Ghencea cere din nou Primăriei Generale a Capitalei să includă pădurea urbană din zona Serelor Militari în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului București ca arie naturală protejată de interes local. Terenul de 71 hectare situat între artera Prelungirea Ghencea - strada Valea Largă - Bd. Timișoara - Șoseaua de Centură este în proprietatea privată a statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului din cadrul Ministerului Agriculturii. Nu este cadastrat și este inclus în rezerva de retrocedare a municipiului București, alături de terenuri aflate în celelalte sectoare ale Capitalei.

Începând cu anul 2015 locuitorii zonei au trimis petiții colective tuturor autorităților publice responsabile pentru rezolvarea problemei cu spațiile verzi din zonă. În 2020 și 2021 Primăria Generală a Capitalei a adoptat două hotărâri privind realizarea unui parc public aici.

Cele două hotărâri de consiliu local au rămas însă fără efect, din cauza opoziției Agenției Domeniilor Statului de a ceda terenul necesar prin scoaterea din rezerva de retrocedare a Capitalei. Locuitorii din zonă consideră că singura soluție pentru a proteja această arie naturală urbană este includerea sa în documentele care vizează planificarea urbanistică a Bucureștiului și planurile de acțiune pentru dezvoltarea sustenabilă a orașului. Cererea de a include pădurea urbană din zona Serelor Militari în viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului București a fost adresată inițial în 2023 Primăriei Generale a Capitalei (nr. 109793/29.06.2023), pe vremea când aceasta era condusă de Nicușor Dan, precum și arhitectului șef al Capitalei.

Primarul Ciucu, solicitat să rezolve problema

„Vă adresăm acum aceeași solicitare și dvs. (primarul general Ciprian Ciucu – n. red), mai ales că în anul 2022 ați inițiat la Primăria Sectorului 6 elaborarea PUZ Zona 17, nefinalizat, care prevedea mari suprafețe de spațiu verde cu acces public pe terenul Serelor Militari”, se arată în solicitarea Asociației Inițiativa Prelungirea Ghencea.

„Această soluție nu împiedică eventualele viitoare retrocedări în natură (inoportune și inacceptabile, după părerea noastră), dar ar face imposibilă construirea și astfel ar oferi protecție unei păduri urbane care deja există.

Reamintim că Bucureștiul are doar două astfel de arii naturale urbane, Parcul Natural Văcărești în sectorul 4 și Pajiștea Petricani în sectorul 2, iar bucureștenii suferă din cauza aerului poluat, a căldurii excesive pe timp de vară, a lipsei spațiilor verzi unde să se poată relaxa și reconecta cu natura”, mai arată asociația în susținerea demersului său.

Zona nu are prevăzut un spațiu verde

Zona Prelungirea Ghencea este în plină dezvoltare imobiliară rezidențială, dar este complet lipsită de spații verzi publice. Mai mult, lucrările de modernizare a străzii principale începute în anul 2019 au dus la pierderea prin defrișare a sute de arbori maturi din aliniamentul stradal, potrivit reprezentanților asociației. Includerea Serelor Militari în categoria ariilor naturale urbane de interes local ar asigura un spațiu verde generos și funcțional cu cheltuieli minime de amenajare și întreținere, un loc deja verde în care oamenii să se poată bucura de liniște și natură.

„Abandonat de zeci de ani, terenul fostelor sere a fost luat în stăpânire de vegetația existentă inițial, dar și de vegetație spontană, așa încât a devenit o adevărată pădure urbană în care cresc acum nuci, glădiță, plopi negri, salcâmi, ulmi, corcoduși, meri, conifere și altele. Pădurea adăpostește o faună diversă formată din fazani, iepuri, vulpi, pițigoi, ciocănitori, vânturei, insecte etc”. Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea

Primăria Capitalei prezintă stadiul lucrărilor - Poză șantier

Lucrările pe șantierul din zonă pentru lărgirea carosabilului pe porțiune Prelungirea Ghencea – Domnești avansează lent, iar locuitorii din zonă sunt exasperați. La solicitarea Asociației Inițiativa Prelungirea Ghencea, Primăria Capitalei i-a transmis acesteia graficul lucrărilor pe care Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) l-a stabilit pentru finalizarea lucrărilor. Conform unei postări pe Facebook a asociației, lucrările pe cele patru tronsoane ale șantierului se prezintă astfel:

-Tronsonul 1, situat între Str. Gârleni/capăt tramvai 41 – Str. Brașov, lungimea tronsonului de aproximativ 1,1 kilometri), autoritățile au precizat că, atunci când vremea va permite acest lucru, se vor face lucrări de remediere a deficiențelor reclamate. „Când vremea va permite aici se vor face lucrări de remediere a deficiențelor pe care le-am reclamat și noi (pista de biciclete fără panta corectă, plină de apă și noroi când plouă, diferența de nivel neconformă între pistă și carosabil alei de acces etc.) dar și a altora.”, spune asociația. Semaforizarea și marcajele finale în intersecția Bd. Ghencea cu Str. Brașov se vor face, însă, în 2027, fiind condiționate de finalizarea modernizării liniei de tramvai.

-Tronsonul 2, situat între str. Brașov – str. Râul Doamnei, cu o lungime de aproximativ 0,7 kilometri, au început lucrările la linia de tramvai, stadiul fizic fiind de aproximativ 12%.

-Tronsonul 3, situat între Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului (lungime de aproximativ 0,8 kilometri) și Tronsonul 4 (Str. Valea Oltului – Str. Mărăcineni (lungime de aproximativ 1,6 kilometri), lucrările se concentrează pe rețelele de utilități.

Față de noiembrie 2025, stadiul acestora este următorul: rețea apă 3% (de la 0%), canalizare 14% (de la 10%), Orange 41% (de la 21%), Netcity 95% (de la 90%), iluminat 16% (de la 15%), înlocuire apeducte Apa Nova 0%. Inițiativa Prelungirea Ghencea precizează că nu există informații cu privire la rețeaua de gaze.

Pentru parcarea Park & Ride de lângă Pasajul Domnești, Primăria Sectorului 6 a emis certificat de urbanism, după care urmează obținerea avizelor pentru autorizația de construire.

