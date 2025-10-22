Studiu șocant: Tinerii bucureșteni, printre cei mai superstițioși din țară

Astfel că tinerii între 18 și 29 de ani, în special din Capitală, manifestă o puternică credință în superstiții: 54% au avut o superstiție care li s-a adeverit, 48% cred în numere norocoase, 42% în horoscop și astrologie pentru prezicerea trăsăturilor de personalitate și evenimentelor iar peste 60% consideră că locurile încărcate energetic le influenţează starea.

"Un popor creştin nu are o fotografie, aşa cum reiese din acest sondaj făcut profesionist. Asta indică, în viziunea mea, o criză educaţională fără precedent. 36% dintre tineri cred în horoscop. Emisiunea respectivă prezintă informaţii care nu au nicio bază ştiinţifică. Sigur s-au scandalizat astrologii, care consideră că au o bază ştiinţifică, dar sunt în minoritate, din fericire", a declarat Vasile Bănescu, teolog şi membru CNA, potrivit observatornews.ro.

Românii cu 8 clase cred că sunt controlați de IA și 5G

Deși tradițional aceste credințe sunt asociate mediului rural, acum se regăsesc și în orașe, mai ales în București, unde mulți cred în capacități paranormale. Persoanele cu educație primară (8 clase sau mai puțin) sunt cele mai convinse că vaccinurile, inteligența artificială și tehnologia 5G controlează populația.

Evident că nu este controlată populaţia prin 5G. În România avem 95% din populaţie care are un astfel de dispozitiv în buzunar. Ultimul an a fost caracterizat de inflaţie, de atitudini care, în credinţele oamenilor, au fost utilizate pentru a obţine voturi, pentru a manipula populaţia şi, în acelaşi timp, dincolo de planul politic, de a aduce câştiguri financiare facile", a explicat Remus Ştefureac, director Inscop Research.

Antropologul Camelia Burghele explică faptul că aceste superstiții și credințe mistico-ezoterice reprezintă o „nebuloasă” care evoluează în mileniul trei, reflectând fricile și neajunsurile societății.