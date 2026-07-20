Zile libere: Nunta e reglementată prin lege, botezul nu

Puțini angajați știu exact la câte zile libere au dreptul atunci când se căsătoresc, își botează copilul sau trec printr-un eveniment important de familie. Legea românească reglementează acest drept clar, dar cu diferențe importante între sectorul bugetar și cel privat - și cu o excepție surprinzătoare, care prinde mulți oameni pe picior greșit.

Ce spune, concret, Codul Muncii

Baza legală e articolul 152 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003): „În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă." Practic, aceste zile sunt complet separate de cele 20 de zile minime de concediu anual - nu se scad din el și nu suspendă contractul individual de muncă.

Problema e că legea rămâne, la acest punct, destul de vagă: evenimentele familiale deosebite și numărul exact de zile libere sunt stabilite fie prin lege, fie prin contractul colectiv de muncă aplicabil, fie prin regulamentul intern al angajatorului. Cu alte cuvinte, Codul Muncii garantează dreptul, dar nu fixează, singur, cifrele exacte pentru toți angajații din România.

Sectorul bugetar - singurul cu cifre exacte, stabilite prin lege

Pentru angajații din administrația publică, regiile autonome cu specific deosebit și unitățile bugetare, cifrele sunt clare, stabilite prin HG nr. 250/1992 (art. 24, alin. 1):

căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;

nașterea sau căsătoria unui copil al salariatului - 3 zile lucrătoare;

decesul soțului/soției sau al unei rude de până la gradul II - 3 zile lucrătoare.

Angajații pot beneficia, în plus, și de alte zile libere prevăzute de acte normative conexe - de exemplu, o zi liberă plătită pentru donarea de sânge (HG nr. 1364/2006) sau zile libere pentru mutarea domiciliului în altă localitate, dacă schimbă locul de muncă în cadrul aceleiași instituții.



Sectorul privat - nu există un minim legal universal

Aici e cea mai importantă diferență, adesea trecută cu vederea: pentru angajații din mediul privat, Codul Muncii nu impune un număr fix de zile pentru fiecare eveniment. Numărul exact se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul companiei sau prin regulamentul intern. Dacă firma nu are niciunul dintre aceste documente, practica juridică și specialiștii în legislația muncii recomandă folosirea HG 250/1992 ca reper de bază - motiv pentru care, în realitate, majoritatea companiilor private din România acordă cifre identice sau apropiate de cele din sectorul bugetar: 5 zile pentru propria căsătorie, 2-3 zile pentru căsătoria unui copil, 3 zile pentru decesul unei rude apropiate.

Multe companii oferă chiar mai mult decât minimul de referință - unele contracte colective vechi, precum cel unic la nivel național din perioada 2007-2010, prevedeau, de exemplu, 5 zile pentru nașterea unui copil, plus alte 10 zile dacă tatăl urma un curs de puericultură.

Iar botezul? Aici apare surpriza

Spre deosebire de căsătorie, naștere sau deces, botezul copilului nu apare explicit menționat printre evenimentele reglementate de HG 250/1992 sau de Codul Muncii. Practic, nu există un drept legal automat la zile libere plătite pentru botez, la nivel național - acesta poate fi acordat doar dacă e prevăzut expres în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă al angajatorului respectiv. Mulți angajați presupun, greșit, că botezul e tratat la fel ca nunta sau nașterea - însă, din punct de vedere strict legal, rămâne la discreția fiecărei companii.

Concediul paternal - un drept separat, cu reguli proprii

Pentru tați, există un drept distinct de zilele de mai sus: concediul paternal, reglementat separat, de 5 zile lucrătoare obligatorii, care pot ajunge la 15 zile dacă tatăl urmează un curs de puericultură. Spre deosebire de zilele pentru evenimente familiale, concediul paternal trebuie solicitat în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, altfel dreptul se pierde pentru acel eveniment.

Cum se solicită aceste zile

Angajatul trebuie să depună o cerere la angajator, însoțită de documentul justificativ - certificatul de căsătorie, certificatul de naștere sau certificatul de deces, în funcție de eveniment. Zilele sunt plătite integral, la nivelul salariului de bază, ca și cum angajatul ar fi fost prezent la muncă. E recomandat ca perioada să fie anunțată din timp - de regulă cu 10-30 de zile înainte, în funcție de regulamentul intern al fiecărei companii -, mai ales când data exactă a evenimentului (nunta, de exemplu) e cunoscută din timp.

Un detaliu practic mai puțin cunoscut: în zilele în care angajatul beneficiază de aceste zile libere plătite, angajatorul nu este obligat să acorde și tichete de masă, întrucât acestea se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate.



Ce e de reținut

Dreptul la zile libere pentru evenimente familiale deosebite există și e garantat de lege pentru toți angajații din România, dar cifrele exacte diferă în funcție de sectorul de activitate. Recomandarea de bun-simț, pentru orice angajat care se pregătește de un eveniment important, e să verifice din timp regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă de la locul de muncă - și să nu presupună, mai ales în cazul botezului, că zilele libere vin automat, fără o prevedere clară în actele companiei.