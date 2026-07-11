Europa se confruntă cu al treilea val major de caniculă din 2026. Temperaturile urcă la 43°C, incendiile se înmulțesc, iar presiunea asupra rețelelor de energie și a resurselor de apă crește

Meteorologii avertizează că actualul episod este alimentat de un puternic anticiclon, cunoscut și sub denumirea de „cupolă de căldură”, fenomen care blochează masele de aer fierbinte deasupra continentului și împiedică pătrunderea aerului rece. Deși valorile nu sunt estimate să depășească recordurile absolute stabilite în urmă cu câteva săptămâni, specialiștii spun că durata și extinderea acestui nou val de căldură îl transformă într-o amenințare majoră pentru sănătatea publică, agricultură și economie.

Franța, Spania și Portugalia se apropie de pragul de 43 de grade

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sudul Europei. În Spania și Portugalia, mercurul din termometre poate atinge 43 de grade Celsius, în timp ce în sud-vestul Franței sunt prognozate maxime apropiate de 40 de grade, iar în zona mediteraneană franceză temperaturile ar putea ajunge la 42 de grade, potrivit The Japan Times.

Serviciile meteorologice au emis avertizări portocalii și roșii pentru numeroase regiuni, iar autoritățile recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf și să limiteze activitățile desfășurate în aer liber.

În Marea Britanie, unde astfel de temperaturi sunt mai puțin obișnuite, Londra este așteptată să depășească 30 de grade timp de mai multe zile consecutiv, cu un vârf estimat la aproximativ 33 de grade Celsius.

Organizația Mondială a Sănătății tratează canicula ca pe o urgență sanitară

Directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Hans Kluge, a convocat o reuniune de urgență la care au participat reprezentanți din 41 de state europene și ai Comisiei Europene.

Potrivit oficialului, valurile extreme de căldură nu mai pot fi considerate simple fenomene meteorologice, ci reprezintă adevărate urgențe de sănătate publică. Discuțiile au vizat lecțiile învățate în urma episoadelor recente și capacitatea statelor de a răspunde unor temperaturi care devin din ce în ce mai frecvente și mai severe.

OMS subliniază că planurile naționale de prevenire a efectelor caniculei pot salva numeroase vieți, însă există încă diferențe importante între țările europene în ceea ce privește pregătirea sistemelor sanitare.

Mii de decese asociate temperaturilor extreme

Primele estimări privind impactul valurilor de căldură sunt îngrijorătoare.

În Germania au fost raportate peste 5.000 de decese în exces în timpul caniculei din luna iunie. În Franța, autoritățile au înregistrat peste 2.000 de decese suplimentare față de media obișnuită, iar în Spania Institutul de Sănătate Carlos III estimează că peste 1.300 de persoane și-au pierdut viața din cauza temperaturilor extreme începând cu jumătatea lunii mai.

Specialiștii avertizează că persoanele în vârstă, copiii mici și cei care suferă de boli cardiovasculare sau respiratorii sunt cele mai expuse riscului de insolație și complicații severe.

Incendiile de vegetație se înmulțesc, iar Franța anunță arestări

Canicula prelungită și lipsa precipitațiilor au uscat vegetația pe suprafețe extinse, crescând semnificativ riscul incendiilor forestiere.

Comisia Europeană a mobilizat în această vară un număr record de pompieri și 22 de aeronave specializate în stingerea incendiilor pentru a sprijini statele membre.

În Franța, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că 32 de persoane au fost reținute în 22 de departamente, fiind suspectate că au provocat incendii de vegetație. Oficialul francez a transmis că autoritățile vor sancționa ferm orice comportament care poate declanșa focare în timpul caniculei.

Și președintele Emmanuel Macron a făcut apel la responsabilitatea cetățenilor, cerând respectarea strictă a măsurilor de prevenire a incendiilor.

Rețelele electrice și alimentarea cu apă sunt puse la încercare

Temperaturile extreme afectează inclusiv infrastructura energetică.

Compania franceză EDF a anunțat oprirea temporară a reactorului nuclear Golfech din cauza temperaturilor ridicate ale apelor utilizate pentru răcire. De asemenea, există posibilitatea reducerii producției și la alte centrale nucleare, pe fondul nivelului scăzut al râurilor și al încălzirii excesive a apei.

În paralel, consumul de apă din Franța a crescut cu aproximativ 20%, inclusiv în zonele agricole, unde cererea pentru irigații este tot mai mare.

Experții avertizează că astfel de situații pot deveni din ce în ce mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice și al secetei persistente.

Italia și Spania rămân printre cele mai afectate state

Italia se pregătește pentru o nouă perioadă cu temperaturi foarte ridicate, iar Ministerul Sănătății a extins avertizările pentru numeroase orașe.

Florența este singurul oraș aflat sub cod roșu de caniculă, în timp ce alte centre urbane importante se confruntă cu avertizări portocalii. Temperaturile resimțite depășesc frecvent 36-37 de grade Celsius, potrivit Rai News.

În Spania, Agenția Meteorologică AEMET avertizează că în mai multe regiuni s-au înregistrat deja valori de 44 de grade, iar pragul de 40 de grade va fi depășit în cea mai mare parte a Peninsulei Iberice.

Schimbările climatice amplifică frecvența valurilor de căldură

Meteorologii explică faptul că schimbările climatice fac ca episoadele de caniculă să fie mai lungi, mai intense și mai frecvente. În plus, temperaturile ridicate ale Atlanticului de Nord și influența fenomenului El Niño favorizează menținerea aerului fierbinte deasupra Europei pentru perioade îndelungate.

Toate aceste elemente cresc riscul incendiilor, afectează producția agricolă, pun presiune asupra sistemelor energetice și sporesc impactul asupra sănătății populației.

Specialiștii estimează că actualul val de căldură va continua cel puțin până la mijlocul lunii iulie, iar autoritățile europene rămân în stare de alertă, monitorizând permanent evoluția fenomenului.

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