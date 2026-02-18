Alertă imediată de Cod roșu de ninsori abundente. Iată lista localităților afectate

x close
de Vali Deaconescu    |    18 Feb 2026   •   07:52
Sursa foto: Hepta/Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, avertizări nowcasting de ninsori abundente pentru următoarele ore.

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis, miercuri dimineața, un mesaj RO-ALERT pentru cod roșu de ninsori abundente în București.

„Avertizare meteo cod roșu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 - 8:20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități” - este mesajul transmis de autorități.

Potrivit meteorologilor, în zonele menționate se va semnala ninsoare abundentă, în condițiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri.

COD : ROSU

Valabil de la : 18-02-2026 ora 4:20 până la : 18-02-2026 ora 8:20

In zona : Județul Ilfov ;

Se vor semnala : Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30...35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15...20 cm

COD : ROSU

Valabil de la : 18-02-2026 ora 4:20 până la : 18-02-2026 ora 8:20

In zona : Mun. Bucureşti ;

Se vor semnala : Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30...35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15...20 cm

Subiecte în articol: cod rosu ninsoare alertă imediată
