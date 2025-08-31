x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Alertă meteo. Cod galben de furtuni în jumătate de țară, duminică

Alertă meteo. Cod galben de furtuni în jumătate de țară, duminică

de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   09:00
Alertă meteo. Cod galben de furtuni în jumătate de țară, duminică
Sursa foto: Hepta

Meteorologii anunță instabilitate atmosferică accentuată în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, duminică, între orele 10 și 21.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de furtuni pentru ziua de duminică.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, rafale de 50-70 km/h, vijelii și, pe alocuri, grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Zonele vizate sunt Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: furtuna cod galben
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri