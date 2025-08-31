Alertă meteo. Cod galben de furtuni în jumătate de țară, duminică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de furtuni pentru ziua de duminică.

Fenomenele vizate sunt averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, rafale de 50-70 km/h, vijelii și, pe alocuri, grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 50 l/mp.

Zonele vizate sunt Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei.

(sursa: Mediafax)