Alertă meteo imediată! Cod ROȘU ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 02-07-2026 ora 14:24 până la : 02-07-2026 ora 15:30

In zona : Județul Vrancea: Gugești, Cotești, Dumbrăveni, Milcovul, Gologanu, Popești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Urechești, Slobozia Ciorăști, Bordești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

COD : ROSU

Valabil de la : 02-07-2026 ora 13:40 până la : 02-07-2026 ora 14:40

In zona : Județul Tulcea: Baia, Casimcea, Stejaru, Beidaud;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 25...40 l/mp.