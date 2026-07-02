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Alertă meteo imediată! Cod ROȘU ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    02 Iul 2026   •   13:45
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Alertă meteo imediată! Cod ROȘU ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate
Hepta/Averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică pentru mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 02-07-2026 ora 14:24 până la : 02-07-2026 ora 15:30

In zona : Județul Vrancea: Gugești, Cotești, Dumbrăveni, Milcovul, Gologanu, Popești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Urechești, Slobozia Ciorăști, Bordești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

COD : ROSU

Valabil de la : 02-07-2026 ora 13:40 până la : 02-07-2026 ora 14:40

In zona : Județul Tulcea: Baia, Casimcea, Stejaru, Beidaud;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de 25...40 l/mp.

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Subiecte în articol: ploi torenţiale cod rosu grindina
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