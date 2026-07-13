Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN



Valabil de la : 13-07-2026 ora 16:20 până la : 13-07-2026 ora 17:30

In zona : Județul Tulcea: Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)



COD : GALBEN



Valabil de la : 13-07-2026 ora 16:06 până la : 13-07-2026 ora 17:10

In zona : Județul Argeş: Buzoești, Ungheni, Recea, Căldăraru, Miroși, Râca;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)



COD : GALBEN



Valabil de la : 13-07-2026 ora 16:00 până la : 13-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Neamţ: Boghicea;

Județul Iaşi: Podu Iloaiei, Dumești, Sinești, Popești, Lungani, Mădârjac;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 13-07-2026 ora 16:00 până la : 13-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Galaţi: Matca, Corod, Munteni, Ghidigeni, Gohor, Negrilești, Cerțești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



COD : GALBEN



Valabil de la : 13-07-2026 ora 16:00 până la : 13-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Olt: Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Osica de Sus, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Movileni, Crâmpoia, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Brebeni, Icoana, Mihăești, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 13-07-2026 ora 15:33 până la : 13-07-2026 ora 16:20

In zona : Județul Argeş: Slobozia, Negrași, Mozăceni, Popești, Ștefan cel Mare;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 13-07-2026 ora 15:30 până la : 13-07-2026 ora 16:30

In zona : Județul Olt: Corabia, Izbiceni, Tia Mare, Vișina, Giuvărăști, Gârcov, Vișina Nouă;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 13-07-2026 ora 14:52 până la : 13-07-2026 ora 16:00

In zona : Județul Argeş: Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Leordeni, Bogați, Priboieni, Căteasca, Rătești, Negrași, Beleți-Negrești, Teiu, Dobrești;

Se vor semnala : local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)

COD : GALBEN

Valabil de la : 13-07-2026 ora 14:35 până la : 13-07-2026 ora 16:00

In zona : Județul Iaşi: Vlădeni, Bivolari, Andrieșeni, Victoria, Probota, Țigănăși, Trifești, Gropnița, Movileni, Roșcani;

Se vor semnala : loacal averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).