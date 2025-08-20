x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Alertă METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

Alertă METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    20 Aug 2025   •   15:04
Alertă METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate
Sursa foto: Victor Stroe/ploi torențiale

Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizări de ploi torențiale, grindină și vijelii.

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-08-2025 ora 15:50 până la : 20-08-2025 ora 17:00

In zona : Județul Buzău: Buzău, Berca, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Săgeata, Cochirleanca, Costești, Țintești, Cernătești, Gherăseni, Gălbinași, Stâlpu, Săpoca, Cilibia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-08-2025 ora 14:30 până la : 20-08-2025 ora 16:00

In zona : Județul Buzău: Râmnicu Sărat, Berca, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Grebănu, Lopătari, Ziduri, Topliceni, Cernătești, Râmnicelu, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Cănești, Murgești, Mărgăritești, Chiliile, Pardoși;

Citește pe Antena3.ro

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

×
Subiecte în articol: ploi torenţiale grindina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri