Alertă METEO imediată de ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-08-2025 ora 15:50 până la : 20-08-2025 ora 17:00

In zona : Județul Buzău: Buzău, Berca, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Săgeata, Cochirleanca, Costești, Țintești, Cernătești, Gherăseni, Gălbinași, Stâlpu, Săpoca, Cilibia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-08-2025 ora 14:30 până la : 20-08-2025 ora 16:00

In zona : Județul Buzău: Râmnicu Sărat, Berca, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Grebănu, Lopătari, Ziduri, Topliceni, Cernătești, Râmnicelu, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Mânzălești, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Cănești, Murgești, Mărgăritești, Chiliile, Pardoși;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).