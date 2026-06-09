Alertă meteo imediată de Cod roșu. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

COD : ROSU

Valabil de la : 09-06-2026 ora 13:10 până la : 09-06-2026 ora 14:30

In zona : Județul Tulcea: Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud, Horia;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică (cu viteze de 70...80 km/h), grindină mare, peste 4 cm.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 09-06-2026 ora 12:15 până la : 09-06-2026 ora 13:30

In zona : Județul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topolog, Slava Cercheză, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru, Ciucurova;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (1...3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55...70 km/h.

Cod Roșu de furtuni violente în Tulcea. Grindină uriașă, vijelii de 80 km/h și ploi torențiale în mai multe localități

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 9 iunie 2026, o avertizare nowcasting de Cod Roșu pentru mai multe localități din județul Tulcea, unde sunt așteptate fenomene meteorologice severe într-un interval foarte scurt de timp.

Meteorologii avertizează că populația din zonele vizate se poate confrunta cu ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și grindină de mari dimensiuni, capabilă să producă pagube importante locuințelor, culturilor agricole și autoturismelor.

Localitățile aflate sub Cod Roșu

Avertizarea este valabilă pentru localitățile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud și Horia din județul Tulcea.

Potrivit ANM, fenomenelor periculoase li se vor adăuga cantități importante de apă, care pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat într-un timp foarte scurt. În același timp, rafalele de vânt pot atinge viteze de 70-80 km/h, ceea ce crește riscul producerii de pagube și al blocării temporare a circulației pe anumite drumuri.

Grindină de peste 4 centimetri și furtuni electrice intense

Una dintre cele mai mari amenințări o reprezintă grindina de mari dimensiuni, cu diametre estimate la peste 4 centimetri. Astfel de căderi de grindină pot provoca distrugeri semnificative acoperișurilor, geamurilor, culturilor agricole și vehiculelor aflate în aer liber.

De asemenea, furtunile vor fi însoțite de numeroase descărcări electrice, ceea ce poate genera situații periculoase pentru persoanele aflate în spații deschise.

Meteorologii subliniază că fenomenele prognozate au caracter sever și se pot manifesta cu intensitate maximă în intervalul de valabilitate al avertizării.

Intervalul în care vremea devine extrem de periculoasă

Codul Roșu este valabil marți, 9 iunie 2026, între orele 13:10 și 14:30. Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile oficiale și actualizările transmise de instituțiile responsabile.

Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor pe durata furtunilor, adăpostirea în clădiri sigure și evitarea zonelor cu arbori, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare care pot fi doborâte de vântul puternic.

În cazul persoanelor aflate la volan, este recomandată reducerea vitezei și adaptarea conduitei la condițiile meteorologice severe. De asemenea, trebuie evitată traversarea zonelor inundate și apropierea de cursurile de apă care pot înregistra creșteri rapide ale debitelor.

Autoritățile reamintesc că, în situații de urgență, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic 112 pentru intervenția rapidă a echipajelor specializate.