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Vreme rea în weekend: Furtuni și rafale de vânt în jumătate de țară. Anunțul meteorologilor

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   10:24
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Vreme rea în weekend: Furtuni și rafale de vânt în jumătate de țară. Anunțul meteorologilor
Hepta/ Vijelii, ploi torențiale și vânt de 60 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vreme severă, valabile sâmbătă, 4 iulie.

Prima avertizare cod galben este în vigoare în intervalul 4 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 23:00. Potrivit ANM, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50...70 km/h.

O a doua avertizare cod galben este valabilă în intervalul 4 iulie, ora 10:00 - 4 iulie, ora 20:00 și vizează perioade de instabilitate atmosferică în județetele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, în vestul județelor Ialomița și Călărași, în Ilfov și în municipiul București. Sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h), frecvente descărcări electrice și grindină de
mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: anm cod galben vânt puternic ploi torentiale
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