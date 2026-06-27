ANM extinde alertele de caniculă: 16 județe intră sub Cod portocaliu sâmbătă, iar de duminică urmează Cod roșu

Caniculă în toată România: ANM anunță temperaturi de până la 40 de grade și avertizează că urmează Cod roșu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România se confruntă cu un nou episod de caniculă severă. Pentru ziua de sâmbătă au fost emise avertizări Cod portocaliu și Cod galben valabile în întreaga țară, iar meteorologii anunță că, începând de duminică, situația se va agrava, odată cu intrarea în vigoare a unor avertizări Cod roșu pentru mai multe regiuni.

16 județe intră sub Cod portocaliu de caniculă

Potrivit ANM, avertizarea Cod portocaliu este valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până duminică, ora 10:00, și vizează județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

În aceste zone, meteorologii avertizează că valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși local pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă condiții dificile pentru populație, în special în orele amiezii.

Temperaturile maxime vor varia între 32 și 34 de grade Celsius în sudul și estul Transilvaniei, în timp ce în Câmpia de Vest mercurul din termometre va urca până la 38-39 de grade Celsius.

Pe timpul nopții, temperaturile vor rămâne foarte ridicate, fiind prognozate minime cuprinse, în general, între 17 și 22 de grade, caracteristice unei nopți tropicale.

Restul țării, sub Cod galben de temperaturi ridicate

Pentru toate celelalte județe din România este în vigoare un Cod galben de caniculă.

Meteorologii precizează că temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în special în zonele de câmpie și, izolat, în cele deluroase.

Minimele nocturne se vor situa, în general, între 17 și 20 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că răcirea pe timpul nopții va fi redusă.

De duminică intră în vigoare Codul roșu de caniculă

Situația meteorologică se va înrăutăți începând de duminică dimineață, când ANM va activa avertizări de Cod roșu, Cod portocaliu și Cod galben.

Cel mai ridicat nivel de avertizare, Codul roșu, va afecta Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Specialiștii avertizează că temperaturile vor atinge valori extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei acestea pot urca până la 39-40 de grade Celsius.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar senzația de sufocare va fi accentuată pe parcursul întregii zile.

Și nopțile vor rămâne foarte călduroase, cu temperaturi minime estimate între 17 și 25 de grade Celsius, specifice fenomenului de noapte tropicală.

Cod portocaliu în Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova

În același interval, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei se vor afla sub avertizare Cod portocaliu.

Valul de căldură va continua să se intensifice, iar maximele vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în Banat.

Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar temperaturile din timpul nopții se vor menține între 17 și 22 de grade, fără o răcorire semnificativă.

Dobrogea și sud-estul Munteniei rămân sub Cod galben

Pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei, ANM a emis Cod galben de caniculă.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor varia între 30 și 34 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Minimele nocturne vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, însă pe litoral și în Delta Dunării valorile pot ajunge la 23-24 de grade, menținând senzația de disconfort și pe timpul nopții.

Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine deschise la culoare și să limiteze efortul fizic intens în exterior, în contextul unui episod de caniculă care se anunță printre cele mai severe din această vară.

Mediafax