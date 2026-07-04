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Alertă meteo București: Ploi torențiale, grindină și vijelii anunțate pentru sâmbătă

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   12:20
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Alertă meteo București: Ploi torențiale, grindină și vijelii anunțate pentru sâmbătă
Hepta/Furtunile revin în Capitală sâmbătă

ANM a emis prognoza de sâmbătă pentru municipiul București. Vor fi noi perioade de vijelii, ploi torențiale și chiar grindină de mici dimensiuni.

Potrivit ANM, temperaturile înregistrate sâmbătă în Capitală vor scădea.

În intervalul orar 10:00 - 23:00, „valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale (cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h) și grindină de mici dimensiuni”.

„Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade”, potrivit ANM.

În intervalul orar 10 - 20, „pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni”.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: anm meteo Bucureşti grindină vijelii
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