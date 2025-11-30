Vești proaste de la ANM! Alertă meteo de ploi, lapoviță și ninsori în mai multe zone din țară

Atenționarea este valabilă duminică în intervalul 10.00-20.00. Este vorba despre ploi moderate cantitativ, lapoviță și ninsoare la munte

Temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei și se vor acumula 10...15 l/mp și izolat peste 25...30 l/mp.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm, îndeosebi în Carpații Orientali.

Atenționarea cod galben de ploi însemnate cantitativ este valabilă până duminică la ora 16.00.

În județul Tulcea va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...40 l/mp, au stabilit meteorologii.

(sursa: Mediafax)