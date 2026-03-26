Avertisment meteo: Cod galben de vânt și ploi în toată țara. Ninsori și viscol la munte

De joi de la ora 12.00 până luni la ora 10.00 este în vigoare o informare meteorologică.

Vânt în majoritatea regiunilor țării

Vor fi intensificări ale vântului, joi în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei și noaptea îndeosebi în Oltenia și Muntenia, iar vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70...80 km/h.

Ploi în toată țara

De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Ninsori și viscol la munte

La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpații Meridionali apoi și în restul zonelor montane va ninge și se va depune strat de zăpadă, local consistent și va fi viscol.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și local de peste 40...60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat vor fi descărcări electrice.

Tot de joi de la ora 12.00 până vineri la ora 5.00 în sudul Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali va fi în vigoare o avertizare Cod galben.

Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h.

Coduri galbene de vânt și ploi

O altă avertizare Cod galben va fi valabil vineri între orele 5.00 și 22.00 în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 90...100 km/h.

Tot vineri, între orele 5.00 și 22.00, este în vigoare un alt Cod glaben. Potrivit avertizării, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula local 20...30 l/mp. Va ploua, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm.