Atenție, șoferi! Avertizare ANM de Cod galben de ceață în localităţi din 14 judeţe din țară

Până la ora 11:00, în zeci de localităţi din zona joasă a judeţului Vâlcea, precum şi în judeţul Olt, se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



De asemenea, până la ora 11:00, în judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bacău, Botoşani, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Constanţa, Tulcea, Mureş şi Sibiu se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES