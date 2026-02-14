x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Atenție, șoferi! Avertizare ANM de Cod galben de ceață în localităţi din 14 judeţe din țară

Atenție, șoferi! Avertizare ANM de Cod galben de ceață în localităţi din 14 judeţe din țară

de Redacția Jurnalul    |    14 Feb 2026   •   10:23
Atenție, șoferi! Avertizare ANM de Cod galben de ceață în localităţi din 14 judeţe din țară
Sursa foto: Hepta/Cod galben de ceaţă densă în localităţi din 14 judeţe, sâmbătă dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile până la ora 11:00, în 14 judeţe din ţară.

Până la ora 11:00, în zeci de localităţi din zona joasă a judeţului Vâlcea, precum şi în judeţul Olt, se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

De asemenea, până la ora 11:00, în judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Bacău, Botoşani, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Constanţa, Tulcea, Mureş şi Sibiu se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: avertizare anm cod galben ceata localitati
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri