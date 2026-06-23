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Avertizare METEO imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    23 Iun 2026   •   13:00
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Avertizare METEO imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale și vânt puternic. Iată lista localităților afectate
Hepta/Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70....90 km/h), grindină de medii dimensiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, vânt puternic, descărcări electrice și grindină pentru mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 23-06-2026 ora 13:25 până la : 23-06-2026 ora 14:30

In zona : Județul Olt: Slatina, Curtișoara, Valea Mare, Movileni, Schitu, Teslui, Brebeni, Perieți, Priseaca, Bălteni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70....80 km/h), grindină de medii dimensiuni (1...3) cm.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 23-06-2026 ora 13:20 până la : 23-06-2026 ora 14:15

In zona : Județul Argeş: Albeștii de Argeș, Corbeni, Tigveni, Șuici, Arefu, Valea Danului, Ciofrângeni, Valea Iașului, Cepari, Sălătrucu, Cicănești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...55 km/h, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 23-06-2026 ora 13:15 până la : 23-06-2026 ora 14:00

In zona : Județul Giurgiu: Giurgiu, Frătești, Oinacu, Vedea, Stănești, Daia, Putineiu, Găujani, Malu, Slobozia, Gogoșari;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...55 km/h, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 23-06-2026 ora 12:55 până la : 23-06-2026 ora 14:00

In zona : Județul Argeş: Albeștii de Argeș, Corbeni, Corbi, Mușătești, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Brăduleț, Nucșoara;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...55 km/h, izolat grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...30 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 23-06-2026 ora 12:45 până la : 23-06-2026 ora 14:00

In zona : Județul Gorj: Novaci, Crasna, Scoarța, Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Roșia de Amaradia, Prigoria, Polovragi, Albeni, Bumbești-Pițic, Alimpești;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 70....90 km/h), grindină de medii dimensiuni (1...3) cm.

COD : GALBEN

Valabil de la : 23-06-2026 ora 12:10 până la : 23-06-2026 ora 13:15

In zona : Județul Giurgiu: Giurgiu, Frătești, Vedea, Stănești, Putineiu, Găujani, Malu, Slobozia, Gogoșari;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...55 km/h, grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

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Subiecte în articol: ploi torenţiale vânt puternic grindina Alertă meteo imediată Cod portocaliu
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