Prețuri URIAȘE la pepeni: Cât plătesc românii pentru cel mai comun fruct al verii

Pepeni de import

Deși pepenii disponibili în această perioadă provin în mare parte din import, cererea rămâne ridicată. Odată cu temperaturile tot mai mari, fructul considerat simbolul verii continuă să fie printre cele mai căutate produse.

Consumatorii aleg cu atenție pepenii, în speranța că vor găsi un miez dulce și bine copt. Unii se orientează după aspectul cojii, alții după sunetul specific atunci când fructul este lovit ușor.

Cât costă kilogramul de pepene

În pofida prețurilor ridicate de început de sezon, mulți cumpărători spun că gustul merită investiția. Totuși, există și situații în care pepenele se dovedește prea crud sau prea copt, iar clienții consideră că au cheltuit banii inutil.

În luna mai 2026, un kilogram de pepene costă 8,99 lei în supermarketuri. În piețe, comercianții vând kilogramul cu 8,50 lei, iar în unele cazuri mai ieftin, potrivit a1.ro.

Când apar pepenii românești

Specialiștii din domeniu estimează că prețurile vor începe să scadă odată cu apariția pepenilor românești, așteptați pe piață după jumătatea lunii iunie. Chiar dacă producătorii se confruntă cu costuri mai mari de cultivare și transport, oferta locală ar putea stabiliza prețurile.

Până atunci, mulți români aleg să cumpere pepeni din import, deși trebuie să plătească mai mult pentru acest răsfăț de început de vară.