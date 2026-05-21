Premieră istorică la Chefi la cuțite: Chef-ul cu 3 stele Michelin Mauro Uliassi vine la jurizare, în Semifinala sezonului 17, pe 25 mai

Îmbinând tehnicile avant-garde cu aromele tradiționale, Chef Uliassi și-a construit succesul în lumea culinară pe un talent nativ, dar și pe neobosita curiozitate de a experimenta și cerceta alături de echipa sa tot ce ține de istoria, profunzimile și dezvoltarea artei culinare, în cadrul Uliassi Lab, devenit parte integrantă din brandul său personal. Azi, numele său este sinonim cu excelența, restaurantul Uliassi deținând trei stele Michelin.

Chef Mauro a obținut prima sa stea Michelin în 1994, cea de-a doua a venit în 2008, urmată de cea de-a treia în 2018. Centrat pe combinații inovatoare între carne și pește, restaurantul său din Senigallia a avut, începând din 2019, o prezență constantă în topul celor mai bune restaurante din lume (The World’s 50 Best Restaurants), în 2022 ocupând locul 12. Numit Chef-ului Anului de mai multe ori în Italia, Chef Uliassi a fost totodată votat constant în topul The Best Chef Awards, platforma gastronomică globală de elită.

Lunea viitoare, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Chef Mauro Uliassi va putea fi urmărit în Semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, alături de Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu.