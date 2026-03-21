Avertizare METEO imediată de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

Jurnalul.ro Ştiri Vremea

de Vali Deaconescu    |    21 Mar 2026   •   12:23
Sursa foto: În perioada 20-22 martie, vântul va sufla cu intensificări temporare de 40-45 km/h în jumătatea de est a României, iar în zonele montane înalte se vor înregistra rafale de 60-70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vânt puternic în mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-03-2026 ora 12:15 până la : 21-03-2026 ora 17:00

In zona : Județul Tulcea : Delta Dunarii, respectiv zona localităților: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina;
Zona de litoral a județului Tulcea , respectiv zona localităților: Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

COD : GALBEN

Valabil de la : 21-03-2026 ora 10:30 până la : 21-03-2026 ora 14:00

In zona : Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Galbenu, Mărașu, Berteștii de Jos, Jirlău, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Surdila-Greci, Frecăței, Racoviță, Făurei;
Județul Ialomiţa: Slobozia, Țăndărei, Amara, Grivița, Scânteia, Săveni, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești, Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulnița, Sudiți, Bucu, Movila, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești, Albești, Buești;
Județul Călăraşi: Dragalina, Perișoru, Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h.

În perioada 20-22 martie, vântul va sufla cu intensificări temporare de 40-45 km/h în jumătatea de est a României, iar în zonele montane înalte se vor înregistra rafale de 60-70 km/h.

