Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 08-09-2025 ora 14:20 până la : 08-09-2025 ora 15:30

In zona : Județul Bihor: Aleșd, Bratca, Vadu Crișului, Borod, Șuncuiuș, Aușeu, Măgești, Bulz, Șinteu;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (2...4 cm). În ultima ora s-au acumulat în zonă cantități de 25...30 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 08-09-2025 ora 14:15 până la : 08-09-2025 ora 15:15

In zona : Județul Alba: Baia de Arieș, Galda de Jos, Lupșa, Stremț, Bucium, Sălciua, Mogoș, Întregalde, Râmeț, Ponor;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În ultima ora s-au acumulat în zonă cantități de 25...30 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 08-09-2025 ora 14:05 până la : 08-09-2025 ora 15:30

In zona : Județul Sălaj: Crasna, Sâg, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Plopiș, Bănișor, Cizer;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55...60 km/h). În zona avertizată, în ultimele ore, s-au acumulat cantități de 20...25 l/mp.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 08-09-2025 ora 14:00 până la : 08-09-2025 ora 15:30

In zona : Județul Hunedoara: Hunedoara, Ghelari, Teliucu Inferior, Vețel, Pestișu Mic, Toplița, Cerbăl, Cârjiți, Bunila, Lelese, Bătrâna;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În ultima ora s-au acumulat în zonă cantități de 25...30 l/mp.