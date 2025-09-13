Avertizare METEO imediată. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 13-09-2025 ora 6:10 până la : 13-09-2025 ora 9:00

In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Mândra, Voila, Viștea, Ucea, Beclean;

Județul Mureş: Luduș, Sarmașu, Band, Râciu, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Chețani, Miheșu de Câmpie, Sânger, Șăulia, Bogata, Pogăceaua, Grebenișu de Câmpie, Tăureni, Papiu Ilarian;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 13-09-2025 ora 4:45 până la : 13-09-2025 ora 10:00

In zona : Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Suciu de Sus;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Poiana Blenchii, Rus;

Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad;

Zona joasă a județului Satu Mare , respectiv zona localităților: Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Bixad, Turț, Livada, Medieșu Aurit, Ardud, Certeze, Lazuri, Supur, Halmeu, Odoreu, Călinești-Oaș, Vetiș, Orașu Nou, Moftin, Păulești, Turulung, Culciu, Bătarci, Sanislău, Vama, Berveni, Bogdand, Beltiug, Micula, Hodod, Dorolț, Botiz, Viile Satu Mare, Târșolț, Apa, Căpleni, Gherța Mică, Pișcolt, Acâș, Socond, Racșa, Crucișor, Cămărzana, Doba, Bârsău, Andrid, Căuaș, Santău, Porumbești, Homoroade, Pomi, Cehal, Tiream, Valea Vinului, Foieni, Petrești, Pir, Terebești, Urziceni, Craidorolț, Ciumești, Săuca, Agriș, Cămin, Săcășeni;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Căianu Mic, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-Giurgești, Ciceu - Mihăiești;

Se vor semnala : Local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

